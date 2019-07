En Córdoba continúa la vida

La madrugada del 16 de julio de 1989, ayer hizo justo 30 años, el hospital Reina Sofía de Córdoba se convertía en el primer hospital de Andalucía y en el quinto de España en llevar a cabo un trasplante de hígado. Comenzaba así un programa trasplantador que con el paso del tiempo fue incluyendo diversos injertos hepáticos pioneros, incluso a nivel mundial, programa que acumula a día de hoy una elevada tasa de actividad (1.420 injertos desde 1989 a 31 de mayo del 2019). Con ese registro, el Reina Sofía es el quinto hospital de España que más trasplantes de hígado acumula hasta el momento.

El jiennense Sebastián Chiachío Ruano, que ahora tiene 61 años, es el paciente con vida que más tiempo lleva trasplantado de hígado en el Reina Sofía, pues el 13 de octubre hará 30 años y fue el tercero que se sometió a esta intervención en Córdoba. Sebastián aún se emociona cuando habla de lo que vivió entonces. A este vecino de Porcuna lo trasladaron al Reina Sofía después de haber permanecido prácticamente tres años ingresado en el hospital de Jaén. Entre los profesionales que contribuyeron a que el trasplante se realizara con éxito estuvieron los doctores Carlos Pera (impulsor del programa de trasplante hepático y de páncreas en el Reina Sofía); Manuel de la Mata, Sebastián Rufián o Evaristo Varo.

El trasplante de Sebastián duró más de doce horas y fue motivado por una hepatitis. Estuvo en la UCI dos semanas y otros 42 días en planta. Tres décadas después, este paciente sigue realizando una vida normal, madruga, trabaja junto a su mujer en un bar en el mercado de Porcuna, hace deporte y se cuida mucho. Y continúa pasando revisiones cada seis o siete meses en el Reina Sofía. La mujer de Sebastián, Dolores Rosales, recuerda que «sufrimos mucho cuando Sebastián enfermó porque nuestro hijo mayor tenía solo seis meses y se hizo muy duro pasar tantos días en el hospital. No podía recibir visitas porque las defensas podían estar bajas», cuenta Dolores, que se hizo donante de sangre y de órganos mientras su marido estaba en quirófano y se concienció de la importancia de donar para salvar vidas.

Con una diferencia de casi tres décadas respecto a Sebastián, Gema Padilla también ha recibido un trasplante de hígado en el Reina Sofía, operación coordinada por los doctores Sebastián Rufián y Antonio Luque. Gema, natural de Bailén, pero residente en Córdoba, se sometió a un primer trasplante de hígado el 5 de marzo de este año y a un segundo injerto el 7 de marzo, debido a que el primero no evolucionó bien. Así que cuando esta paciente, de 44 años, despertó tras la intervención supo que había necesitado un segundo injerto y que entre uno y otro había estado en código cero, en una situación muy al límite entre la vida y la muerte. Después de lo vivido en los últimos cuatro años y tras ser retrasplantada, Gema sabe que ha recibido una segunda oportunidad de vida que no piensa desaprovechar, disfrutando cada día junto a su hijo, pidiendo salud y poder volver a trabajar como comunicadora, pues ella ejerció mucho tiempo en una emisora de radio. En su caso, la causa del trasplante fue una adenomatosis hepática, que conllevaba un alto riesgo de cáncer de hígado, problema causado por un cambio hormonal durante un segundo embarazo que no prosperó. Gema y Sebastián se muestran muy agradecidos al Reina Sofía y sus profesionales por la atención que reciben y, por supuesto, a los donantes y sus familiares, ya que gracias a su generosidad hoy ellos siguen con vida.

Los datos

En los 1.420 trasplantes hepáticos que el Reina Sofía había realizado desde 1989 hasta mayo están incluidos 218 infantiles y 21 de donante vivo -20 infantiles y uno a un adulto-. El Reina Sofía llevó a cabo el primer trasplante de hígado de donante vivo en el 2002, el que benefició al único paciente adulto hasta ahora. En los últimos años se ha mejorado en la extracción que posibilita esta operación, ya que la parte del hígado que se implanta se obtiene mediante laparoscopia (cirugía menos invasiva), destaca el responsable del equipo de trasplante hepático del Reina Sofía, Javier Briceño.