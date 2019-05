El consejero Aguirre pide a Sanidad que el Reina Sofía pueda administrar terapias CAR-T

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha planteado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), celebrado hoy, que haya más hospitales andaluces que puedan ofertar terapias avanzadas (CAR-T, que se usan para el tratamiento de determinados cánceres), no únicamente el propuesto por el ministerio que es el Virgen del Rocío de Sevilla. Aguirre ha demandado que se sumen también los hospitales Reina Sofía de Córdoba y el Virgen de las Nieves de Granada.

Castilla y León y Andalucía han coincidido en realizar un pleno monográfico de financiación sanitaria que pueda abordar los puntos que se han planteado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como el calendario de vacunación, la estrategia a la atención primaria, la financiación de los medicamentos o los centros de terapias especializadas.

El consejero Jesús Aguirre ha destacado en concreto el número de centros con terapias especializadas necesarios en las comunidades autónomas según su extensión y población. Según ha explicado, el Ministerio de Sanidad ha autorizado un único centro en Andalucía, el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, para poder ofertar terapias avanzadas.

A su juicio, "un único centro se queda chico" para todos los pacientes de la comunidad que se tendrían que desplazar hasta la capital andaluza para tratarse. Por eso, ha solicitado que se evalúen también -- en la próxima inspección dentro de seis meses-- los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y el hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

"Creemos que con esos tres estaría suficientemente bien dimensionado para darle salida a los pacientes, teniendo en cuenta la población andaluza", ha explicado Aguirre para después destacar que ambos hospitales están "dando los pasos para que estén perfectamente acreditados" para la próxima evaluación en noviembre.

Preguntado por si hay un límite de centros con terapias innovadoras por parte del Ministerio de Sanidad, Aguirre ha recalcado que los límites los pone "la lógica" porque lo que se busca es dar una terapia "de calidad y eficiencia". "No todos los centros pueden, si son pequeños o en zonas con menos población no sería eficiente", ha puntualizado.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha considerado que las "deficiencias" en la financiación "que no se han abordado" pueden generar "algunos problemas" para los territorios "que no disponen de los centros acreditados" para las terapias avanzadas. Por eso, ha criticado el "inmovilismo" del Ministerio que, a su juicio, "no quiere abordar los problemas de financiación".

Un consejo "light"

Ambos consejeros han coincidido también en que los punto tratados en el Cisns de este miércoles no eran imprescindibles abordar y podrían esperar a que las comunidades autónomas celebraran las elecciones municipales y sus cambios de gobierno correspondientes.

Aguirre ha considerado que ha sido un consejo "ligth y rápido" porque los temas "aunque son importantes podrían perfectamente haberse pospuesto". Sin embargo, ha aprovechado la reunión para solicitarle a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que "le de otra vuelta" a la estrategia de atención primaria puesto que "no hay consenso" de todas las comunidades.

El consejero andaluz ha asegurado que "las prisas son malas consejeras" y por eso ha pedido que se posponga hasta que "estén conformados todos los colores de las comunidaes autónomas" después de los comicios del próximo 26 de mayo, para que se pueda trabajar "de verdad" en una estrategia.

"Igual que la del alzheimer la hemos retirado de la reunión porque no estaba lo suficientemente pactada y hay que darle una vuelta, sería interesante que a la atención primaria se le diera también y estuviera perfectamente consensuada", ha indicado.

Sáez Aguado también ha considerado que se ha producido un Consejo "aburrido" porque sólo era para informar de cómo iban los temas que ya se trataron en el Consejo anterior. "Hemos tratado temas muy interesantes pero que ya conocíamos", ha destacado el consejero.

Desde su punto de vista, se ha llevado a cabo un consejo en el que "algunos consejeros no coincidían en criterios" y además en "un momento de transición" para las instituciones autonómicas que está "contaminado por la etapa electoral".

"Hemos pasado un periodo contaminado por las elecciones, con los llamados viernes sociales que tomaron decisiones que luego pagan otros", ha asegurado Sáez Aguado para después insistir en que desde Castilla y León no comparten "la presentación de planes de futuro".