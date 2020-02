Alumnos de los IES Séneca y Guadalquivir no viajarán a Italia en prevención por el coronavirus

La expansión del coronavirus en el norte de Italia es el motivo por el que alumnos de primero de Bachillerato del IES Séneca, que iban a desplazarse precisamente a esa zona de viaje de fin de estudios, ya no vayan a hacerlo. Ana María Escudero, integrante del AMPA de este centro, ha señalado que la dirección del centro ha tomado esta decisión, aunque el próximo miércoles se celebrará una reunión con las familias para ver qué alternativas se pueden tomar y si se busca un nuevo destino, distinto a Italia, para el desarrollo del viaje de fin de estudios.

El 11 de marzo es cuando comenzaba el viaje de fin de estudios de los alumnos del IES Séneca, que contemplaba precisamente visitas a las regiones de Lombardía (Milán), Venetto (Venecia), así como Lazio (Roma). Un viaje con el que estaban muy ilusionados los estudiantes.

Por otro lado, 16 alumnos de ESO del IES Guadalquivir y 4 profesores que partían esta mañana, dirección Madrid, para coger un avión que los iba a llevar al sur de Italia, cerca de Nápoles, para participar en actividades correspondientes al programa Erasmus +, no han viajado tampoco, ya que este domingo recibían una comunicación desde el centro educativo de Italia con el que iban a compartir experiencia de que no era recomendable el desplazamiento en estos momentos.

En esa comunicación le exponían que en esta población de Italia ya algunos días se habían tenido que suspender las clases y alegaban que no iba a haber posibilidad de desarrollar las excursiones previstas por las restricciones que se han impuesto en la nación italiana, según ha confirmado la directora del IES Guadalquivir, Inmaculada Mediavilla.

En estos momentos la comunidad educativa del IES Guadalquivir ha comenzado a realizar las gestiones para ver si se podría realizar la actividad en un futuro próximo o cómo podrían recuperar lo invertido en el viaje que se había organizado.

Italia, un destino muy habitual

Italia es un destino muy elegido por los centros educativos cordobeses, tanto para viajes de fin de curso como para intercambios, por lo que no se descarta que haya más centros afectados por cancelaciones de este tipo de actividades. Así, diez alumnos del IES Trassierra, acompañados por tres profesores, regresaron el pasado sábado de una población cerca de Nápoles con total normalidad, después de haber estado toda la semana pasada participando en un intercambio de Erasmus + y disfrutando de toda la programación y excursiones previstas. Han tenido la suerte de que hasta el viernes por la noche no se conoció el primer caso de defunción en Italia por el coronavirus y ellos ya viajaban el sábado por la mañana de regreso a España. Sin embargo, una de las jefas de estudios de este centro, Isabel Delgado, resalta que para mayo había prevista otra salida a Italia, también dentro del programa Erasmus +, por lo que habrá que esperar a ver cómo marchan los acontecimientos para tomar la decisión de si se mantiene el viaje o no.

Fuentes educativas indicaron que en el IES Góngora está por decidir si se mantiene un intercambio que se iba a hacer a Italia en marzo, con cargo al departamento de italiano.