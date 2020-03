El alcalde de Córdoba apunta que si el coronavirus "va a más habrá que pensar en medidas fiscales compensatorias"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha apuntado este jueves, en la inauguración del congreso que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) está celebrando en la ciudad, que espera que la "situación del coronavirus no se expanda más en el sector turístico y que se contenga". Con su presencia en este acto el alcalde ha querido “hacer apoyo expreso al sector turístico y congresual” y a la concesionaria del Palacio de Congresos “en estos momentos tan difíciles”.

Bellido ha remarcado que “si esto va a más habría que pensar, como ha pasado en otros países, en medidas compensatorias. Por ejemplo, empresas organizadoras de congresos de tamaño medio que tengan todas las habitaciones reservadas, que han contratado a otras empresas y se enfrentan a una cancelación de imprevisto pueden ser pérdidas de 30.000 o 40.000 euros. No son supuestos sino casos reales. Si esta situación se prolongara habría que valorar medidas compensatorias fiscales para esas empresas por que va a tener consecuencias importantes para esas empresas y para el empleo”.

“Hay una situación sanitaria compleja y complicada en España, debido a la recomendación directa del Ministerio de Sanidad de que los congresos sanitarios y de médicos se aplacen o se suspendan para poder disponer de todo el personal, en caso de que fuera necesario y que esté en plenas condiciones. Y eso afecta a todo este sector, porque gran parte de los congresos los organizan sociedades profesionales médicas”, ha señalado el alcalde de Córdoba.

“Afortunadamente no hemos tenido ningún caso de coronavirus en Córdoba, pero esto es un poco lotería. Espero que no nos llegue, que sigamos teniendo esa suerte. Confiemos en la autoridades sanitarias, tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Salud, que preside el cordobés Jesús Aguirre. Me consta que los esfuerzos están siendo muy intensos por parte de la Junta de Andalucía para que esto no vaya a más. Confiar en las medidas y colaborar desde el Ayuntamiento con las mismas”, ha añadido José María Bellido.

Congreso por videoconferencia y 'streaming'

Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y las restricciones de la Consejería de Salud de Andalucía para que los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) puedan asistir a congresos y otros eventos formativos han provocado que el congreso de la SEGO, al que ha acudido el alcalde y al que iban a asistir unos 700 profesionales, haya visto muy mermada su asistencia, aunque se ha seguido celebrando, pues según sus organizadores, llevaba más de dos años en la agenda de congresos.

La SEGO ha recalcado en un comunicado que los profesionales que puedan asistir al congreso obtendrán su formación y créditos, respetando las medidas preventivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como son la distancia de seguridad y la higiene. Del mismo modo, los inscritos que no puedan estar presentes podrán seguir las ponencias por streaming desde sus hogares o puestos de trabajo, gracias al despliegue de medios audiovisuales y técnicos dispuestos por la sociedad en este evento.

El congreso de la SEGO celebra su vigesimoséptima edición y abordará temas de máxima calidad e interés para todos los especialistas en medicina materno-fetal, abordados por ponentes expertos en la materia y líderes de opnión.