El 92,5% de los estudios para comprobar si existe coronavirus da negativo en Andalucía

El 7,5% de las encuestas epidemiológicas, estudios que se han llevado a cabo en los últimos días por parte de profesionales de la sanidad pública andaluza a pacientes sospechosos de haberse infectado con el nuevo coronavirus (covid-19) dieron positivo, pues hasta este lunes se habían efectuado más de 800 encuestas epidemiológicas en la región y se habían registrado 60 casos positivos. El dato refleja que la mayoría de los estudios, 92,5%, ofrece un resultado negativo.

Muchas de estas encuestas se realizan en el ámbito domiciliario. Profesionales sanitarios están acudiendo a las casas de personas que llaman al 112 o 061 por posible sospecha de coronavirus, lo que está suponiendo que se estén viendo la presencia de ambulancias y de sanitarios con equipos de protección en las puertas de esos domicilios, también en Córdoba. De esas más de 800 encuestas, muchas requirieron después la petición de analítica de laboratorio para confirmar si había o no coronavirus y por ahora en Córdoba y Granada todas esas pruebas han resultado negativo, pues son las dos únicas provincias andaluzas que siguen sin tener casos confirmados de coronavirus.

La portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha hecho referencia a ese número de encuestas epidemiológicas en una entrevista que le ha realizado este martes Canal Sur Radio y que recoge Europa Press, entrevista en la que ha recomendado a su vez que la población restrinja las visitas de familiares a pacientes ingresados en hospitales y centros sanitarios como medida preventiva para evitar el avance de la enfermedad.

Salcedo ha asegurado que un paciente ingresado “debe tener un cuidador”, pero ha defendido la conveniencia de restringir otras visitas, que se realizan "con buena intención", para evitar un "trasiego de personas que a priori están sanas" porque los hospitales "no son lugares de ocio".

En qué consiste una encuesta epidemológica

Inmaculada Salcedo ha precisado que se trata de un estudio profundo para ver si existe algún vínculo epidemiológico del paciente que consulta por posible coronavirus con alguna persona o nación de mayor riesgo de infección. Salcedo ha añadido que, dependiendo de la gravedad del paciente se trata como proceda clínicamente. No se distingue tratamiento entre una persona u otra porque de momento no hay nada demostrado. Si tiene una neumonía grave ingresaría en la UCI, si tiene una neumonía menos grave ingresaría en planta con todos los cuidados y aislamiento que procede. Se hace todo lo más rápido posible. Y Los casos leves se siguen en domicilio.

La portavoz andaluza del grupo de seguimiento del coronavirus ha recalcado que muchas personas acuden a urgencias con cuadros sospechosos, pero que luego afortunadamente la mayoría no se confirman. "En atención primaria también se está haciendo un esfuerzo importantísimo, esfuerzo de todos los profesionales sanitarios con los domicilios, las pruebas, los traslados, la empresa pública de emergencias, incluso los hospitales privados que están en continuo contacto con nosotros. Todo el mundo está haciendo un esfuerzo importante", ha destacado.

Córdoba sigue con cero casos

La portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus ha detallado que Andalucía sigue registrando a primera hora de este martes 60 casos (la mayoría cumplían el criterio epidemiológico de haber estado en alguna zona de riesgo), de los que 42 en Málaga, 7 en Jaén, 6 en Sevilla, dos en Cádiz y Almería y uno en Huelva, y ha explicado que la Junta está en "contacto permanente" con el Ministerio de Sanidad para valorar cualquier posible refuerzo de medidas en las zonas con mayor concentración de casos.

Sobre la decisión de suspender la asistencia de público al partido a celebrar este jueves 12 de marzo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla Fútbol Club y el AS Roma, Salcedo ha defendido que "no parecía razonable" la presencia de "muchos aficionados en masa" procedentes de Italia cuando Andalucía tiene una situación "controlada" y es necesario tomar medidas para intentar "cortar la cadena epidemiológica".

También ha insistido en la recomendación de no realizar viajes a zonas de riesgo "si no son imprescindibles", ha destacado el "esfuerzo importantísimo" que se registra a diario en atención primarias "donde acuden muchas personas con casos sospechosos que afortunadamente no se suelen confirmar" y ha pedido a la población "confiar en las autoridades sanitarias”.