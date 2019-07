30.000 niños cordobeses recibirán una nueva vacuna contra la meningitis

Más de 30.000 menores cordobeses (cifra que incluye a los algo más de 6.000 niños que el año próximo cumplirán 12 meses, y a unos 25.000 que alcanzarán también en el 2020 la edad de 12, 15 y 18 años, podrán recibir una nueva vacuna que la sanidad pública andaluza incluirá a comienzos del próximo año en el calendario vacunal gratuito de su sistema sanitario. En concreto, se trata de la vacuna antimeningocócica tetravalente, ACWY, que protege frente a las infecciones meningocócicas de varios serogrupos de la meningitis, variante de esta patología cuya incidencia se ha mostrado ascendente.

El director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, David Moreno, explica que desde el 2020 se empezará a vacunar a los niños que tengan 12 meses y 12 años y además se iniciará un plan de rescate para que en tres años puedan estar vacunados todos los menores que tengan entre 12 y 18 años (que en Córdoba son unos 60.000).

Moreno precisa que a partir del próximo año se vacunará a los menores que tengan 15 y 18 años, además de los que cumplan 12 meses y 12 años, y al año siguiente se volverá a inmunizar con la ACWY a los que cumplan 15 y 18 años y al año siguiente lo mismo, para que en tres años la sanidad pública andaluza tenga vacunados a todos los chicos que se encuentren entre los 12 y 18 años.

VISTO BUENO DE PEDIATRAS / La vacuna ACWY venía siendo demandada por la Asociación Española de Pediatría (AEP) para que fuera incluida en el calendario vacunal gratuito, así como la que protege frente a la meningitis B, bajo el nombre comercial de Betxero, aunque esta en concreto, de momento no se va a implantar en Andalucía, pues se encuentra aún en estudio la posibilidad, indica David Moreno. Tampoco formará parte del calendario gratuito la vacuna del rotavirus (que protege frente a las diarreas causadas por este virus), por lo que ambas vacunas seguirán siendo de pago para las familias que decidan ponérselas a sus hijos.

Durante el 2019 el calendario vacunal gratuito andaluz seguirá como estaba, aunque el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, avanza que se han introducido algunas novedades en la etapa adulta, ya que acaba de implantarse de forma gratuita la opción de vacunarse frente al neumococo (comercialmente conocida como Prevenar 13) a todas aquellas personas que vayan cumpliendo 65 años y también existe la posibilidad de que reciba esa misma vacuna cualquier persona (niños o adultos sin límite de edad) que presente más riesgo de padecer una enfermedad neumocócica.

Por otro lado, la Consejería de Salud quiere mejorar la cobertura vacunal en la segunda infancia, de los 3 a los 6 años, ya que si bien en la etapa de 0 a 3 años dicha cobertura vacunal frente a trece enfermedades es del 97% en Andalucía, una tasa muy óptima, según David Moreno, a partir de los 3 años baja hasta el 80%. «En la franja de 3 a 6 años y en la adolescencia tenemos mucho que mejorar porque las coberturas de vacunaciones incluidas dentro del calendario gratuito no son del todo óptimas. En la vacuna frente al virus del papiloma Andalucía logra el 55% o 60% de cobertura, que es un porcentaje muy bajo; de tétanos-difteria llegamos a un 75% en adolescentes y a los 6 años que se pone tos ferina y tétanos-difteria también tenemos una cobertura de en torno al 80%. Hay que trabajar mucho para mejorar las coberturas porque las vacunas ayudan a prevenir patologías que pueden producir problemas graves e incluso la muerte y estamos estudiando todas las medidas necesarias para lograrlo», precisa este expertoa. Moreno insiste en que la Consejería de Salud quiere que toda la información correcta y actualizada sobre vacunas llegue al máximo de población y transmitir un mensaje único, a través de la página web, de las redes sociales y de los profesionales sanitarios.

EL CALENDARIO

2 meses / Los niños andaluces se vacunan con esta edad frente a la difteria, tétanos, tos ferina, polio, haemophilus b, hepatitis B y neumococo. Entre la infancia y adolescencia se podrán vacunar frente a 13 enfermedades.

4 meses / Difteria, tétanos, tos ferina, polio, haemophilus b, hepatitis B, neumococo y meningococo C.

11 meses / Difteria, tétanos, tos ferina, polio, hameophilus b, hepatitis B y neumococo.

12 meses / Sarampión, rubéola y parotiditis.

15 meses / Varicela.

3 años / Sarampión, rubeola, parotiditis y varicela.

6 años / Difteria, tétanos, tos ferina y polio.

12 años / Vacuna del virus del papiloma humano (solo chicas) y ambos sexos reciben la vacuna del meningococo C y de la varicela (en el caso de que no hayan pasado la enfermedad y no hayan sido vacunados con anterioridad).

14 años / Vacunación contra el tétanos y la difteria.

65 o más años / Las personas de 65 o más años y también de menos edad que estén en los grupos de riesgo se pueden vacunar frente a la gripe desde octubre y si son pacientes, de cualquier edad, con riesgo de enfermedad neumocócica acaba de implantarse la vacuna contra el neumococo para este grupo. Se aconseja la del tétanos-difeteria si falta alguna dosis.