¿Y cómo me mantengo en forma en casa?

La situación es inédita. Durante un periodo de varias semanas, dentro de un espacio reducido y con las salidas al exterior limitadas al máximo, la comunidad universitaria -y, en general, toda la población- aborda una situación que exige equilibrio mental y físico. Uno depende del otro. ¿Qué se puede hacer en las actuales circunstancias? Aunque pudiera parecer lo contrario, hay un abanico de interesantes opciones.

Marta Domínguez es directora de Deporte Universitario y profesora del área de Didáctica de la Expresión Corporal de la Universidad de Córdoba. Además, es entrenadora nacional y juez de gimnasia rítmica deportiva. A través de una entrevista publicada en los canales oficiales de la UCO, Dominguez ofrece unos consejos sobre cómo afrontar la cuarentena y, a la vez, mantenernos activos.

"Lo más importante es desterrar pensamientos negativos del tipo 'no puedo salir de casa y ya no podré hacer deporte en muchos días', 'no voy a aguantar tantos días encerrado', 'no podré ir al gimnasio y perderé lo que queda de mes', etc. y centrarnos en lo positivo, en todo lo que sí podemos hacer ahora que estamos en casa", indica, abogando por una actividad física que "puede que no sea el deporte que habitualmente realizan", pero que "puede ser igual de divertida y especialmente eficaz para mantenerse en forma, activo y saludable". "Y para los no practicantes puede ser el momento de engancharse a alguna rutina saludable", puntualiza.

La directora de Deporte Universitario recalca que el objetivo es "mantenernos activos por dos razones fundamentales: para mantener la forma y una movilidad adecuada y para regular el gasto energético". Para ello habrá que tener en cuenta algunas pautas alimenticias. "Si la actividad va a disminuir, nuestra ingesta diaria de alimentos debe cuidarse prestando especial atención a la cantidad y calidad de la dieta: más líquido, más frutas y verduras y menos grasas, moderando también el consumo de proteínas y de hidratos de carbono, especialmente si queremos mantenernos en forma", advierte.

Marta Domínguez, directora de Deportes de la Universidad de Córdoba.

"Existen disciplinas que requieren muy poco espacio como es el caso del yoga, del pilates o de las rutinas de entrenamiento funcional", expone Domínguez, que recomienda realizar las denominadas "pausas activas" varias veces al día cada dos o cuatro horas y sumar 30 o 45 minutos diarios de actividad más intensa con periodos breves de descanso. Las pausas activas se caracterizan por ser rutinas cortas (10 minutos) de ejercicios sencillos principalmente basados en ejercicios de movilidad articular y estiramientos que son recomendables cada dos horas. Este tipo de pausas favorecerán la higiene postural y la desconexión necesaria para reactivar no solo el cuerpo sino nuestra mente, influyendo favorablemente en un aumento de concentración posterior.

Y para quienes tienen niños...

La convivencia con niños puede resultar una oportunidad para realizar actividades físicas en común. "Si tenemos espacio suficiente los circuitos de forma jugada son una opción divertida y pueden adaptarse a todas las edades, también cualquier baile con pasos sencillos, juegos malabares empezando por la construcción de unas sencillas pelotas en casa", resalta Domínguez, quien apunta un buen recurso como son los "cuentos motores", que "además estimulan su imaginación".

"Un cuento motor es una historia representada y si esa historia trata de animales que corren, trepan, saltan y escalan habrán realizado un buen entrenamiento", manifiesta la directora de Deportes de la UCO, quien anota "otro recurso excelente" como "los juegos populares (el escondite, la gallinita ciega, juegos con las palmas de las manos, son algunos ejemplos) pues la mayoría pueden adaptarse al espacio y a los recursos que tengamos".

Las recomendaciones

La directora de Deportes de la UCO recomienda seguir a algunos influencers que tienen canal de Youtube con sugerencias de actividades físicas en casa son Paula Butragueño en su canal de Youtube, su cuenta de Instagram @pau_inspirafit y Twitter: @pau_inspirafit.

También recomienda Elena Malova, en youtube e Instagram: @elenamalova_com y el Gym virtual en youtube .

Además, en la iniciativa "Yo me muevo en casa" se pueden encontrar y seguir a los mejores entrenadores personales con multitud de propuestas adaptadas a todos las necesidades, intereses y estados de forma.