El Ximénez, ante su semana más especial

El Ángel Ximénez de Puente Genil arranca una semana de trabajo muy especial. En el horizonte, un encuentro vibrante, emocionante, que le conecta con su palmarés más relevante y que será uno de los partidos de la temporada para el equipo pontanés: la final de la 25ª Copa de Andalucía, el próximo sábado a las 12.45 horas ante el Trops Málaga en el pabellón malagueño del colegio Los Olivos

🔛 ¡Comenzamos la semana con la mente puesta en la gran cita del #balonmano andaluz! 💚



🏆 Final de la XXV Copa de Andalucía.

🆚 @BMCiudadDMalaga

📆 Sábado 16 de enero.

⏰ 12:45 h.

📍 Pabellón @colegioolivos (Málaga).



📲 https://t.co/lvnedKyxp4#VamosMiGenil #VamosAX pic.twitter.com/fBU9aspTQ4 — BM Ángel Ximénez Puente Genil (@AngelXimenezBM) January 11, 2021

La escuadra de Paco Bustos retornó el pasado viernes a los entrenamientos, aunque lo hizo sin varios de sus internacionales. Joao Pedro Da Silva estuvo concentrado el fin de semana con Brasil, selección con la que jugará ante España en el Mundial de Egipto. Javi García y Adi Ahmetasevic tampoco pudieron entrenar el viernes con el Ángel Ximénez, ya que el primero disputó el Torneo de Navidad de Moscú con España B y el segundo el Preuropeo de Bosnia.

De este modo, el objetivo del Ximénez es ir recuperando sus piezas para avanzar en la dinámica semanal, la primera completa tras el parón de Navidad, siempre atento a la evolución de sus internacionales en el Mundial de Egipto, que arranca este miércoles. Precisamente Javi García estuvo bloqueado el domingo con España B, en el viaje de retorno a la Península Ibérica, vía Estambul.

❌ La plantilla arranca los entrenamientos con las ausencias de @frjoao_pedro94, @javi22garcia y Adi Ahmetasevic -por compromisos internacionales con sus selecciones-; y Mihajlo Mitic,que regresará mañana tras pasar los días de descanso en su país, Serbia.#VamosMiGenil #VamosAX pic.twitter.com/Kh4TAqppsn — BM Ángel Ximénez Puente Genil (@AngelXimenezBM) January 8, 2021

No obstante, el Ángel Ximénez no pierde la sonrisa. Paco Bustos es consciente de la importancia de sumar un nuevo entorchado autonómico, que sería el sexto en su décima final en la Copa de Andalucía. Consciente de las dificultades no solo por los compromisos internacionales, sino también por la cancelación de viajes aéreos que provoca la ola de frío que azota Europa, la escuadra pontanesa entra en calor con una semana intensa, con un objetivo ilusionante en el horizonte inmediato y con la misión de ir recuperando efectivos para lograr un nuevo éxito en una 2020-21 ya de por sí de un notable rendimiento en la Liga Asobal.

🎙️ @javi22garcia e @Garzi14 nos cuentan cómo está siendo la odisea de regresar a España desde Estambul🇹🇷



💪 ¡Desde aquí os mandamos muchísimo ánimo a toda la expedición!



#⃣ #Hispanos pic.twitter.com/X5vALRpTCR — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) January 11, 2021

Aunque el retorno a la Asobal tras el parón es harina de otro costal. Hasta el 2 de febrero no regresará a la competición liguera. Mientras tanto, busca un nuevo dulce en forma de título autonómico.