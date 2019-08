La Vuelta 'viaja' de Colombia a Irlanda

Curioso este inicio de Vuelta. Como si se tratase de un ronda por los países del mundo, la ronda española ha viajado desde Colombia (liderato inicial de 'Superman' López y victoria de etapa de Nairo Quintana) a Irlanda, que este lunes vivió en las calles de Alicante un particular día de San Patricio, con imaginarios tréboles moviéndose entre los barcos del puerto de la ciudad. Un irlandés, Sam Bennett, ganó la tercera etapa y otro, Nicolas Roche, mantuvo el jersey rojo de líder que conquistó el domingo en Calp.

Asustada está la Vuelta por la previsión de tormenta prevista para este martes. No se sabe, maldita gota fría, hasta qué punto alterará o inquietará el guion del día. Lo que sí parece claro es que Bennett es el más rápido de una ronda española enemistada con los esprints y que vive la gloria gracias a sus cuestas empinadas. Pero hay al menos cuatro días para contentar a quienes logran la fama gracias a impulsar sus bicis a más de 60 por hora, en poco más de 100 metros. Y aquí, este lunes en Alicante y el martes, salvo que la lluvia lo amargue, Bennett parece llamado a ser el héroe de la ronda española en las etapas predestinadas al esprint.

Bennett ya conocía el sabor del triunfo en el Giro y si el Tour no figura en su programa es porque corre en el mismo equipo que Peter Sagan y ahí no puede haber nadie entre sus corredores que le haga sombra.

El paradero de Stephen Roche

Roche, en cambio, lleva sus genes marcados por el ciclismo. Es hijo de Stephen Roche y primo hermano de Dan Martin. Como le sucediera a Axel Merckx nunca ha podido estar a la altura del padre, que pasó a la historia de este deporte al ganar en 1987 Giro, Tour y Mundial. Roche padre, durante muchos años, mantuvo un negocio de turismo cicloturista en la isla de Mallorca. Muchos eran los extranjeros que querían exprimirse por la Serra de Tramuntana siguiendo a Roche. Pero el negocio no fue bien. Las deudas lo persiguieron. Varios empresarios baleares lo llevaron a los juzgados y desde la primavera nadie en Mallorca sabe el paradero de Roche padre. Dónde vive ahora es un enigma porque antes siempre acudía al Tour, reclamado por algún patrocinador, y este julio ni se le vio el pelo.

El fallo de Soler

La Vuelta transitó este lunes por última vez entre carreteras alicantinas. Lo hizo con un sonriente Nairo Quintana, quien en la salida de Ibi seguía envuelto en un mar de felicidad mientras en su equipo, el Movistar, se preguntaban qué le había pasado a Marc Soler, a quien le habían dado galones para lucirse en la carrera. Y en la primera etapa con una cuesta llega a meta a casi 10 minutos de Nairo. Eso no puede ser. Eso hay que corregirlo.

El Movistar 2020 no puede vivir solo de la eterna juventud de Valverde. Se van Landa y Quintana y el proyecto es el de un equipo ganador construido con Enric Mas, que llega, y Soler. Pero no dejándose el alma en la Vuelta a las primeras de cambio. No es no.