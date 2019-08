Ángel Madrazo se impone en el alto de Javalambre

¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? Nadie en voz alta, ni mientras preparaban el camino hacia el observatorio de Javalambre, ni después de coronar una cima seria, con cinco kilómetros finales de los que asfixiaban a cualquiera por muy finas que tuviera las piernas. En voz alta nadie expresó los temores. Pero los había. Javalambre era una cuesta suficientemente dura para destrozar la Vuelta a la quinta etapa de vida.

Pero para ello no bastaba con mostrar el genio de Alejandro Valverde, la firmeza de Primoz Roglic o la furia de Superman López. Había que emplear al equipo, sacar el látigo mucho antes de las primeras cuestas de la cumbre turolense. Y si así se hacía e incluso habia éxito en la ofensiva luego venía lo peor, que no era otra cosa que aguantar dos semanas y media con firmeza el timón de la ronda española. Y eso sí que era un suicidio.

SIN OFENSIVAS LEJANAS

Por eso, ningún equipo quiso saber nada de ofensivas lejanas, lo que bien podía haber pasado con Javalambre, situado en la tercera semana escuchando ya en la lejanía el sonido de los coches por el Paseo de la Castellana.

Y, por eso, se permitió que una misión imposible, una fuga de tres, de las que pierden gas por sí solas, llegase a meta para mayor gloria de Ángel Madrazo, un parias del pelotón, líder del Burgos-BH, el más sencillo de cuantos equipos participan en la carrera, y al que se lo conoce como El Gorrión de Cazoña, su barrio de Santander.

Todos decidieron desentenderse de juegos peligrosos y se conguraron para jugarse la suerte del día en los kilómetros finales. Y fue allí donde apareció el ciclista del genio y figura hasta la sepultura. Reinaba el silencio en la cima de Javalambre, en El Pico del Buitre, el público atento a la pantalla gigante. Y en eso un estruendo general. El púbico, sentado en el suelo o con las piedras más grandes sirviendo de silla, se levantó y empezó a aplaudir. ¡Ataque de Valverde! Roglic lo controla y Superman, también, pero Nairo Quintana abre hueco. "Ya habíamos hablado de que atacase el que más fuerte se sintiera", palabra de Nairo. "Yo me sentí muy bien, así que ataqué", respuesta de Valverde. Saben que siempre se les mira con lupa. Pero la táctica del Movistar es la salsa de la carrera. Y no solo en la Vuelta, sino en el Tour.

Con Valverde por delante, con Roglic vigilante y con Superman un punto más fuerte, fue el colombiano el que decidió contraatacar. "Me fui para ver que pasaba y al ver que tenía unos pocos segundos de ventaja me fui para meta". Fueron 11 segundos sobre Valverde y Roglic. "No es nada", defendía Valverde. Superman, con ese puntito de más, recuperó el jersey rojo. Colombia sigue al poder y las cartas un poco más arriba ante dos nuevas llegadas en alto, jueves y viernes, en las cimas castellonenses. Ha empezado la fiesta en la montaña. esto ya no se para. Y hasta un gorrión pudo volar feliz por los cielos de Teruel.