Vizuete reclama el "apoyo decisivo del público de Vista Alegre"

El Deportivo Córdoba arrancó el campeonato liguero 2019/2020 con un trabajado triunfo frente al Camoens por 3-2 y que no pudo resolver hasta la recta final gracias a un derechazo de Nuria Vizuete desde fuera del área que entró como una exhalación en las mallas de la portería visitante; esto permite al conjunto de Juanma Cubero situarse en el grupo cabecero de la clasificación del grupo 3 tras la jornada inaugural.

A pesar de tener enfrente a un equipo debutante en Segunda división como el conjunto ceutí, una de las protagonistas del choque, Nuria, asegura que "en esta Liga no hay ningún partido fácil, no porque sea un dicho, sino porque es la realidad; todos los encuentros son complicados, todos los rivales te lo ponen difícil, así que una vez más tuvimos que trabajar al 100% y dar el máximo de nosotras para poder quedarnos con los tres primeros puntos de la temporada. Tanto en la primera como en la segunda parte se nos pusieron por delante, y no sé si serían los nervios del debut o si salimos un poco desconcentradas al principio y ya tuvimos que ir a remolque, pero reaccionamos bien y conseguimos remontar".

El gran partido de Nuria ante el Camoens vino rubricado con el gol del triunfo a cinco minutos del final, reconociendo la propia cierre sevillana que en este arranque de temporada se encuentra "bien, con muchas ganas, con mucha ilusión, igual que todas mis compañeras, y ya lo vimos en la Copa de Andalucía, donde todas nos sentimos bastante bien y donde ya se empezó a ver lo que puede ser el equipo este año, y aunque tengamos que acoplarnos mejor a las ideas del técnico, poco a poco seguiremos creciendo. Ya en el encuentro del domingo pusimos intensidad hasta conseguir darle la vuelta al partido, y por suerte marqué yo el tercer tanto; le pegué fuerte, con toda la rabia y todo el coraje de estar toda la segunda parte intentándolo y de pensar que se acababa el tiempo y que los tres puntos tenían que quedarse en Córdoba".

Esta semana se conoció que el enfrentamiento de las califales en la Copa de la Reina será ante la AD Alcorcón -eliminatoria a partido único en diciembre-, una competición y un rival de Primera división que Nuria afirma que "nos genera mucha ilusión, ya que lo vemos como un premio por la buena temporada y el buen trabajo realizado el año pasado; nos ha tocado un rival difícil, como no podía ser de otra forma porque tenía que ser de Primera, y si ya de por sí en Segunda todos los partidos son complicados, pues en Primera más. Nos mediremos al Alcorcón, un equipo que en los últimos años ha realizado un gran papel en la liga y en la copa, con jugadoras internacionales, pero por nuestra parte tampoco vamos a salir con miedo, así que, las esperamos en Vista Alegre y que intenten ganarnos, que nosotras no vamos a regalar nada, aunque lógicamente ellas partan como favoritas".

Fruto de ese buen hacer y de esa ilusión que ha generado el proyecto del Deportivo Córdoba, en el encuentro del domingo se empezó a dejar ver en la grada de Vista Alegre más público que en otras ocasiones, algo que Nuria valora "con mucha alegría por saltar a la pista y ver tanto público en el pabellón en comparación con el año pasado y que realmente tampoco esperábamos; ojalá eso se pueda mantener toda la temporada porque nosotras tenemos este curso un objetivo bonito, y confiamos en que la gente se enganche, que disfrute con nuestros partidos y que sigan viniendo porque necesitamos de su apoyo; si el partido ante el Camoens, un recién ascendido, nos costó tanto y fue tan duro, imaginaos lo que nos queda por delante. Les damos las gracias a todos los que acudieron a vernos y espero que disfrutaran con la victoria y que dentro de dos semanas nos volvamos a ver".