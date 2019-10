Víctor Pastor se despedirá como aficionado en el Open de España de Madrid

El golfista cordobés Víctor Pastor será uno de los tres únicos jugadores 'amateurs' que disputarán a partir de este jueves el Mutuactivos Open de España en el Club Villa de Madrid. El jugador del Real Club de Campo de Córdoba afronta la cita del European Tour con el reto de repetir su gesta del pasado año cuando acabó duodécimo, por lo que apunta que "pasar el corte no es algo que se escape de las manos".

"No lo descarto. Teniendo una buena semana de golf se puede pasar el corte como el año pasado", asegura Pastor, aunque explica que el campo "no tiene nada que ver con el Centro Nacional de Golf (sede del Open en 2018), que era un campo abierto o amigo", donde "se podía pegar el 'drive' en cualquier hoyo".

El Villa de Madrid es, según Víctor Pastor, "como un Valderrama, pero más tranquilo o relajado, aunque con 'greenes' pequeñitos y muchos árboles", de manera que "hay que medir las fuerzas y estar siempre en la calle de salida", apostilló el golfista cordobés, que en esta ocasión no tendrá a su hermano Marcos como caddy, sino al marbellí Aitor Sebastián. Desde el lunes ambos están entrenando para conocer los detalles del histórico campo madrileño.

Pastor prefiere centrarse en que será "una buena semana para coger experiencia para lo que viene", dado que éste será su último torneo como aficionado, ya que a la siguiente semana se pasará al campo profesional iniciando en Francia su búsqueda de la tarjeta anual del 'European Tour'. "Hay que dejar que fluya la semana y a que salga el resultado. Si paso el corte será fenomenal y si no es así me lo tomaré como una experiencia positiva más", puntualizó Pastor.

El cordobés añadió que su presencia en el Abierto de España será "una preparación para todo lo que vendrá después", a la par que disfrutará de la presencia de los Jon Rahm, Sergio García, Rafael Cabrera Bello, Miguel Ángel Jiménez o José María Olazábal, porque "ha sido una suerte que hayan podido venir todos los grandes del golf español", concluyó.

El menor de los Pastor no cree que pasar el corte "sea tan exigente como el año pasado", cuando se necesitó jugar bajo par (-4) para meterse entre los sesenta elegidos que jugaron las dos últimas jornadas de sábado y domingo, así que ahora considera "el corte estará sobre el par".

"Habrá que pegar buenas salidas y a partir de ahí saber a dónde puedes ir o no. Hay que tener control para evitar caer en muchos 'bunkers' profundos", subrayó, al tiempo que apuntó que "no es un campo muy largo", por lo que "hay que ser listos y no forzar la máquina de salida", dado que "lo importante es estar en calle para saber posicionarse".

El jugador cordobés ha sido emparejado en las dos primeras jornadas con el canadiense Austin Connelly y el danés Nicolai Tinning. El jueves saldrá a las 15.00 horas por el tee del hoyo 1, mientras el viernes le tocará salir por el tee del 10 a partir de las 10.20 horas.