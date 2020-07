Venir al Córdoba fue una decisión fácil

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad continuó este viernes con las presentaciones de sus nuevos fichajes. El turno en esta ocasión fue para Alberto Saura, pívot de 25 años que posee un amplio recorrido en el fútbol sala español. La Cristalera Gastrobar acogió un acto donde José García Román, máximo mandatario de la entidad, se congratuló al recibir a un “jugador contrastado que conoce a Josan González y que reúne las condiciones necesarias para triunfar en el equipo”.

El goleador reconoció que tenía “otras ofertas de equipos de Primera”, pero que firmar por el conjunto blanquiverde fue “una decisión fácil después de hablar con Josan”. Y es que el técnico pontano lo dirigió hace unos años en el filial de ElPozo de Murcia, por lo que se convierte en su auténtico valedor. Al murciano, además, le encantaron “el proyecto y la ciudad” y la idea que tiene de “crecer”, circunstancia que resultó “importante” de cara a tomar la decisión.

El ex futbolista del O Parrulo Ferrol FS, UMA Antequera, Imola C5 italiano o Cartagena declaró que la primera toma de contacto acabó “muy bien”. A su llegada se encontró “que el club es un grupo de amigos, una piña”, y su tarea a partir de ahora es la de “adaptarse” después de unos días de “mucha carga de trabajo”.

Presentación oficial de Saura con el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad. A.J. GONZÁLEZ

No consideró Saura que existieran muchas diferencias con otras aventuras de su carrera deportiva, como por ejemplo la vivida en Galicia. “Tienen la misma base e ilusión”, recalcó. Ante la socorrida pregunta de lo que puede aportar al vestuario, el jugador no quiso profundizar en dichos aspectos. “No me gusta decir lo que puedo o no dar, que si pases o goles. Simplemente lo voy a dar todo para que el club crezca y ese es el objetivo que tengo”. El grupal “llegará solo”, zanjó.

Por último, tampoco quiso ponerse una cifra de goles como meta. Cabe recordar que con los de Ferrol sumó 13 tantos en 23 comparecencias, unos datos que arrojan optimismo en Vista Alegre. “Mi objetivo el curso pasado era intentar acabar con 18 o 20 goles, pero se produjo el parón. Este año intentaré llegar a esa cifra o mejorarla”, reseñó.