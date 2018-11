Varapalo ante el Betis

Contundente derrota del Córdoba CF Futsal en tierras hispalenses. Los blanquiverdes, tras tres triunfos consecutivos, no pudieron sumar nada positivo en el feudo del Real Betis Futsal, uno de los serios candidatos al salto de categoría. El 8-2 con el que concluyó el choque confirmó que no fue el mejor encuentro de los de Maca, si bien el rival de la tarde sabatina no fue cualquiera. Toca levantarse y pensar en el siguiente compromiso, también a domicilio, ante el Pescados Rubén Burela, líder en solitario de la categoría de plata. La cara positiva de la jornada la representa el hecho de que los cordobesistas, pese al traspié, se encuentran a tan solo dos puntos de la zona de play-off de ascenso.

El buen inicio de partido de los blanquiverdes no hacía presagiar lo que sucedería en el primer acto. Los califales, presa de sus propios errores en momentos puntuales, vieron como un letal Real Betis Futsal se marchó al tiempo de descanso con una cómoda ventaja en el luminoso. Dos nefastos minutos, el 6 y el 18, permitieron a Borja Blanco hace su póker de dianas. El jugador verdiblanco, más que inspirado, hizo los cuatro tantos de su equipo en el primer periodo, algunos de espectacular factura, caso del cuarto desde su propio campo cuando su oponente jugaba de cinco. Keko, en el 19’, hizo el 4-1 tras robar un esférico al meta bético Cidao. Había algo de vida.

Tras el descanso, y pese a las buenas intenciones, se comprobó que no era el día. Y eso ante un equipo de tanta calidad como el bético es sinónimo de mucho peligro. Ivi, con su tanto en el 27’, volvió a ampliar diferencias en el derbi regional. Dicha acción hizo mucho daño en un Córdoba CF Futsal que volvió a encajar poco después. El 7-1 que reflejaba el marcador en el 30’, losa imposible de levantar pese a jugar gran parte del segundo periodo con portero-jugador. César, en el 32’, hizo el segundo gol de los califales, si bien Ivi, a falta de 55 segundos para el final, puso el definitivo 8-2.

Real Betis Futsal 8 – Córdoba CF Futsal 2

Real Betis Futsal: Cidao, Bellvert, Rubén, Burrito y Eric Pérez (cinco inicial). También jugaron Borja Blanco, Víctor López, Ivi, Elías, Tobe, Jorge Sancho y Borja González.

Córdoba CF Futsal: Nono, Pakito, Lolo Jarque, Manu Leal y Keko (cinco inicial). También jugaron Koseky, Cordero, David Leal, César y Catiti.

Árbitros: Montero y Navarro. Mostraron amarilla a los locales Cidao (2), Elías y Víctor López, así como a los blanquiverdes Catiti, Keko, Cordero, Manu Leal y Nono.

Goles: 1-0 Borja Blanco (6’) 2-0 Borja Blanco (6’) 3-0 Borja Blanco (18’) 4-0 Borja Blanco (18’) 4-1 Keko (19’) 5-1 Ivi (27’) 6-1 Elías (29’) 7-1 Ivi (30’) 7-2 César (32’) 8-2 Elías (39’)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 11ª jornada de 2ª División disputado en el Centro de Deportes Amate ante 1.000 espectadores, cerca de un centenar de ellos seguidores cordobesistas.