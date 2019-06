Valverde renueva con Movistar hasta 2021

El hotel La Gavina, de S'Agaro, un enclave turístico de los de toda la vida en la Costa Brava, apenas tenía actividad un martes a la tarde del mes de marzo. Solo deambulaban por sus salones los ciclistas allí alojados que disputaban la Volta a Cataluña; entre ellos, el campeón del mundo Alejandro Valverde. Sentado en un sofá, el ciclista del Movistar atendía a este diario y repasa los últimos meses como corredor, desde que en septiembre del año pasado hizo realidad el sueño de vestir el jersey arcoíris tras una victoria inolvidable en Innsbruck, en Austria.

Aquella tarde dijo una frase que este jueves ha reiterado en su Murcia natal. Entonces afirmó que en el 2021 habría que retirarse, pensar ya en otros planes. Ahora, acompañado por Eusebio Unzué, mánager del Movistar, ya ha confirmado lo que le rondaba por la cabeza; alguna vez Valverde debía dejar de ser eterno, alguna vez tenía que afrontar el ciclismo, un deporte que no solo le apasiona como profesional, con otro objetivo que el de salir siempre a competir con un dorsal para ganar y cuando no pelear por la victoria.

