Última excursión liguera del Córdoba Futsal

El Córdoba CF Futsal, tras su extraordinario logro con la clasificación para el play-off de ascenso a 1ª División, despedirá la liga regular el próximo sábado (18:30 horas) en tierras aragonesas. Los de Maca, en lo que será el duelo de la jornada 30, visitarán a un apurado Colo Colo Zaragoza, equipo que necesita al menos un punto para no depender de nadie y mantener la categoría en el año de su debut en la misma.

Sin nada clasificatorio en juego, los blanquiverdes buscarán los tres puntos en juego para, entre otros muchos aspectos, no desvirtuar la competición, así como no desconectarse del plano meramente competitivo. Aunque las miras estén depositadas en el choque del próximo 11 de mayo en Vista Alegre (Real Betis o Mengíbar, posibles adversarios en la primera ronda de la fase de ascenso), toca fajarse en una pista complicada como la zaragozana. Serán bajas obligadas Jesús Rodríguez, por motivos laborales, y Cordero, que cumplirá el segundo y último partido de sanción con el que fue castigado tras su expulsión en Manzanares.

Maca, técnico del primer equipo, matizó en la previa que el plantel está “muy contento de tener en la mano ese ansiado billete para los play-off. No era un objetivo obligado para el club, pero sí un sueño el poder conseguirlo. El año pasado nos quedamos con la miel en los labios en la última jornada. Y en esta, que ahora llega a su fin, dimos un pasito más al frente y nos hemos ganado la posibilidad de disfrutar de un acontecimiento histórico para Córdoba. Todo eso gracias a un tremendo caudal de trabajo por parte de jugadores, cuerpo técnico y todos los demás integrantes de la entidad. Pero no hay tiempo para el recreo, esto no para. Nos enfrentamos en esta última jornada de liga a Colo Colo, un equipo que aún se juega la permanencia en la categoría. Para nosotros es una buena piedra de toque, una oportunidad más de seguir compitiendo de cara a lo que nos viene la semana que viene. Haremos un partido serio, que nadie lo dude. Sería un error levantar ahora el pie del acelerador, pues podría luego costarnos volver a tomar velocidad. El rival en la liguilla de ascenso nos da igual. Todos los candidatos presentan un gran nivel de dificultad y exigencia, cada uno con sus particularidades propias”.