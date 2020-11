Triple cita ante rivales sevillanos en el Grupo 10

La cuarta jornada en el subgrupo B del Grupo 10 de Tercera División deparará una triple cita entre equipos cordobeses y sevillanos. El Córdoba CF B recibirá en El Arcángel el sábado al Sevilla FC C. El CD Ciudad de Lucena y el CD Pozoblanco visitarán al Castilleja CF y al CD Utrera respectivamente. El Salerm Cosmetics Puente Genil, por su parte, vivirá su fin de semana de descanso competitivo.

Córdoba B-Sevilla C

No han empezado las cosas bien para el filial blanquiverde. Los de Germán Crespo solo han logrado sumar un punto después de acometer tres envites ligueros. A la igualada inicial en Gerena le siguieron dos derrotas frente al Puente Genil y Ciudad de Lucena que dejan a los cordobeses en la zona baja de la tabla clasificatoria. El sábado 7 de noviembre, en El Arcángel (16:00 horas), necesitan imperiosamente adentrarse en la senda de los tres puntos contra un Sevilla FC C marcado por el covid-19. Los rojiblancos, de hecho, disputaron un único compromiso que se saldó con derrota en Lucena. Todos estos condicionantes provocaron que el plantel de Lolo Rosano cierre el subgrupo con 0 puntos.

Crespo admitió que vivieron “una semana complicada al ver al equipo con tan solo un punto”, un hecho que cuestra “trabajo de asimilar”. No obstante, el granadino reiteró que las sensaciones en estas tres jornadas fueron “buenas” y sus chicos no estuvieron a menor nivel que el resto. El gran problema cordobesista reside en el balón parado. “Nos está haciendo muchísimo daño. Dominamos y tenemos ocasiones, pero ahí tenemos un lastre importante y no conseguimos por eso sumar de tres en tres”, lamentó. También volvió a recalcar el hecho de contar con una plantilla tan renovada. “Son 16 jugadores fichados y hay que darle tiempo. El que viene a vernos a los entrenos y ha visto los partidos sabe que los resultados no están siendo justos ni la suerte nos acompaña”, relató.

Por suerte, para este sábado recuperará a muchos efectivos y solo contará con las ausencias de aquellos hombres que suban al primer equipo entrenado por Juan Sabas. “Esto te da mucha más opciones y sí, estuvimos muy limitados con hasta cinco o seis bajas en cada partido”. La “tranquilidad” que te otorga “tener a todo el mundo al 100%” puede convertirse en “una de las claves del partido”, ya que “a la hora de hacer cinco cambios, dispongo de futbolistas que te den ese plus cuando se necesite”. El plantel llega “bien anímicamente porque las sensaciones son buenas” y apostó por un triunfo “que sea el punto de partida” para los capitalinos.

Héctor Fabio Sarmiento Núñez, de colegio jiennense, dirigirá una cita que finalmente será de abono, circunstancia comunicada por el club en la tarde del jueves. Hasta 400 socios podrán acceder a las instalaciones ribereñas -previo paso por taquillas para recoger su entrada-. Desde las 12:00 horas del sábado hasta el inicio del partido estarán abiertas y las invitaciones se repartirán en estricto orden de llegada.

Juan Delgado, del Ciudad de Lucena, durante un entrenamiento | CIUDAD DE LUCENA

Castilleja-Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena intentará este domingo 8 de noviembre, en el estadio Antonio Almendro (12:00 horas), mejorar su rendimiento a domicilio. El rival a batir será una de las sorpresas de lo que se lleva de campeonato, el recién ascendido -y líder- Castilleja que atesora 6 puntos tras vencer los dos choques que ha tenido (Gerena y Puente Genil). El equipo que entrena Dimas Carrasco consiguió dos triunfos en su estadio ante el Sevilla C (1-0) y Córdoba B (2-1), lo que le permite igualar en la clasificación a los del Aljarafe. Sin embargo, en Lepe, sufrieron una derrota que sirvió a modo de advertencia para lo que pueden encontrarse lejos de casa.

El técnico lucentino destacó las cualidades del grupo comandado por Alejandro Ceballos. “Está muy bien trabajado y no es casualidad que subieran. Ganar y hacerlo de una manera tan solvente es complicado y es porque están haciendo las cosas bien”, expuso. Carrasco consideró que los sevillanos ejecutan a la perfección las jugadas a balón parado, por lo que deben “intentar dominar este tipo de acciones y no solo la segunda jugada, también la tercera”. No obstante, todos los goles celestes se produjeron bajo ocasiones diseñadas en la pizarra, algo que contentó al míster.

📹 RUEDA DE PRENSA | 🗣️ Dimas Carrasco: 💬 "Es un rival que ha iniciado la liga de forma muy solvente. No ha encajado ningún gol por lo que da a entrever lo bien trabajado que está. Iremos a competir y con la idea clara que tenemos un gran equipo enfrente". pic.twitter.com/w5voxYmkIp — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) November 6, 2020

Especial atención habrá que tener a los “carrileros profundos que llegan al centro y remate” y a todos los efectivos que “acumulan en el área”. Además, consideró deben adaptarse a las dimensiones reducidas del campo porque “este formado de Liga no nos da para no competir en cada partido”. Es decir, no puede repetirse lo ocurrido en Lepe. “Allí no estuvimos a la altura, pero el segundo tiempo del otro día contra el Córdoba B fue sensacional. Tuvimos profundidad, me gustó cómo dominó y la gestión del final del partido”, argumentó.

A este compromiso liguero, bajo la dirección de Eduardo Vázquez Herrera (colegio gaditano), llegarán Michael Conejero y Víctor Morillo. Sin embargo, ambos jugadores lo harán lejos de su mejor estado de forma. Y es que Carrasco todavía no ha podido hacer un once “a mi gusto”. Maero, por sanción, y Chucky, por lesión, dos de las bajas aseguradas.

Utrera-Pozoblanco

Los vallesanos, por fin, se estrenaron en el subgrupo B después de unas semanas repletas de incertidumbre. El primer duelo de la temporada 2020-21 para los de Javi Moreno acabó en tablas (1-1) frente al Coria CF. El valenciano Brian Triviño adelantó a los locales, aunque Lobo selló la posterior igualada. El siguiente horizonte estará el domingo 8 de noviembre en el Municipal de Vista Alegre (12:00 horas). Allí esperará un Utrera al alza que logró ganar 1-2 a La Palma CF y, merced a ello, se colocó con 4 puntos.

El preparador de Silla se quedó con “muy buenas sensaciones y muy contento con el equipo” tras debutar en el sugrupo. No obstante, ahora afrontarán un exigente test en tierras sevillanas. “El Utrera es un plantel de los favoritos para ascender, cuenta con jugadores de experiencia y que están hechos dentro de la categoría”, advirtió un Moreno que no podrá contar nuevamente con el meta Sillero. También se conoció este jueves el adiós de Luis Fernández, joven atacante que no podía compaginar su situación académica con la deportiva. El gaditano Francisco David Alonso Ramírez arbitrará la primera salida de los del Valle de los Pedroches.