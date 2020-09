Toni Pérez: Estamos en la línea a seguir para que el proyecto acabe bien

Los jugadores del Ciudad de Lucena, Toni Pérez y Michael Conejero, hicieron balance de los primeros días de entrenamiento en esta atípica pretemporada 2020/21. El centrocampista es uno de los cinco jugadores que renovaron su compromiso contractual tras rozar el ascenso a Segunda División B. El club aracelitano cayó en la final contra el Betis Deportivo por 4-1, circunstancia que imposibilitó cumplir un sueño para todos los componentes del vestuario. “Una vez que estás ahí quieres subir. Vas analizando las sensaciones y la temporada y sabemos que estamos en la línea a seguir para que este proyecto acabe bien”, declaró.

El canario, centrándose exclusivamente en el presente, indicó que la nueva plantilla “transmite una ilusión brutal”. La misión de los más veteranos será la de “ayudar a que los recién llegados se integren y que formemos una familia para conseguir el objetivo”, apuntó. Y poco le preocuparon los meses de parón competitivo que sufrieron la mayoría y lo que pudieron afectar al estado de forma de los pupilos de Dimas Carrasco. “El futbolista es listo, profesional y se cuida. Todo el mundo llegó bien físicamente y van a estar preparados desde el principio”, aseveró.

Sobre la composición del Grupo X y la división en dos subgrupos, Pérez reconoció que es “algo diferente para todos”. La Tercera División contará con “varias ligas”, aunque deben centrarse “en el día a día y que la propia competición nos diga por lo que tenemos que luchar”. Expuso, analizando a sus rivales, que tendrán un campeonato “difícil”, ya que el año pasado, “si no estabas al 100%, cualquiera te competía”. Algún equipo “dará la sorpresa” y otros “por nombre” estarán arriba.

El natural de Las Palmas de Gran Canaria no dudó a la hora de renovar porque estaba “muy contento por el trato recibido” y por lo que mejoró “con Dimas y David (Carrasco)”. Ahora llevarán sobre sus hombros “una presión añadida que no tuvimos el curso anterior”, una vitola de favoritos que lo vio como algo “positivo” que servirá “de aliciente”.

Michael Conejero: “Será una temporada atípica pero ilusionante”.

Por la misma línea enfocó su comparecencia Conejero, uno de los fichajes para esta campaña. El extremo reconoció que eran “unos privilegiados al estar en este equipo y con este cuerpo técnico”. La importante labor de los hermanos Carrasco resultó clave para su incorporación y espera dar su mejor versión sobre el terreno de juego. “Mis características se pueden adaptar a su sistema de juego. Aportaré velocidad y desborde e imagino que eso querrán priorizar en mí”, reseñó.

El jiennense, después de hacer un buen papel en Segunda División B con el Real Jaén en la 2015/16, se marchó a los Estados Unidos para continuar con su formación académica. “Es una experiencia muy positiva que me hizo madurar mucho tanto como jugador como persona. Me fui con 20 años y volví tras una etapa de cuatro años”, explicó a los medios. Otorgó mayor relevancia a sus estudios, pero nunca dejó de lado el fútbol. “No sabemos si con este deporte se podrá vivir, así que sé que mi futuro está medianamente solucionado y ahora he vuelto a España con muchas ganas”.

Militó en el William Carey Crusanders hasta 2019, entidad que formaba parte de una de las Ligas Universitarias. El nivel de la misma, bajo su punto de vista, equivaldría a “una Tercera o Segunda B de nuestro país”. Por ello, se encontró absolutamente decidido a enrolarse en uno de los candidatos a subir de categoría. “Será una temporada atípica pero ilusionante que se decidirá por detalles”, finalizó.