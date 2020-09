Tere refuerza el puesto de cierre del Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba ha alcanzado un acuerdo con María Teresa Muñoz, más conocida como 'Tere', para que forme parte de la primera plantilla a la que, a sus 23 años, llega procedente de Cádiz tras haber jugado en el Cádiz FSF y en este pasado curso en el Bazán Grupo Empresa.

Tere, que ya sabe lo que es jugar, ganar y marcar en Vista Alegre -lo hizo en abril de 2019, en el triunfo cadista por 4-6, anotando el segundo tanto visitante- se autodefine como una futbolista de equipo, destacando su faceta "luchadora y competitiva, pero sobre todo me considero una jugadora compañera de mis compañeras".

Tras toda una carrera jugando al fútbol sala, con experiencia además en Primera división hace tres años, la pasada temporada Tere cambió la pista por el césped enrolándose en las filas del Bazán Grupo Empresa, en la Primera Andaluza de futbol-11, aunque la propia jugadora asegura que "me siento mejor en el parqué; ha sido un cambio un poco brusco en el sentido de que en fútbol sala me gusta tener más la pelota mientras que el fútbol-11 es más parado, así que estoy más contenta de volver a esta disciplina, que me gusta mucho más".

Sobre su nueva aventura en el Deportivo Córdoba, la cierre gaditana tiene la ilusión y la esperanza de "sobre todo, que estemos contentas y nos lo pasemos bien, que ganemos muchos partidos para poder estar lo más arriba posible, y yo personalmente ya me siento súper bien por afrontar esta nueva experiencia de nuevo en el fútbol sala y con muchas ganas de competir".

FICHAJE | Tere Muñoz (@tereatero), nueva jugadora del Deportivo Córdoba 2020/21.



Juventud, experiencia y liderazgo procedentes de tierras gaditanas, donde ya jugó en Primera división hace tres temporadas con el Cádiz FSF 🔝#GoVerdes #MareaCajista pic.twitter.com/lqYPlZmZfE — CD CÓRDOBA-CAJASUR FSF (@cordobafs) September 25, 2020

Precisamente, en el debut del conjunto cajista en competición oficial en esta nueva temporada 2020/21 se verá las caras con su exequipo, el Cádiz FSF, en la primera eliminatoria de la Copa Andalucía, un choque que la propia protagonista reconoce que "será especial para mí porque he jugado toda mi vida en el Cádiz, a excepción del pasado año, y aunque reconozco que me duele enfrentarme a mi equipo de siempre, esto es el fútbol sala y con este cambio, pues tendré que medirme a mis excompañeras, siempre con el máximo respeto posible".

Este fichaje es el quinto del Deportivo Córdoba tras los de la portera Ceci Moreno (exAlmagro), la pívot Ana Haro (exMartos), la ala-pívot argentina Li (exAtlético Platense) y la cierre jienense Neiva Cano (exMartos). Además siguen de la pasada temporada Marixu Romero (capitana), Inma Sojo, Rocío Gracia, África Lozano, Marta García, Lau Fernández, Celi Calderón y Ana Rodríguez, por lo que este conjunto ya tiene confirmada la presencia de trece jugadoras. Juanma Cubero continuará en el banquillo del Deportivo.