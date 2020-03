Un tercio de campeonato para pelear por la salvación

La División de Honor Plata Masculina ha entrado en su fase decisiva. Solo quedan diez compromisos por delante para luchar por los objetivos marcados. Cajasur Córdoba y ARS Palma del Río, los dos conjuntos de la provincia, siguen optando a la salvación. Pese a ello, el horizonte cajista resulta más plácido que el de unos palmeños prácticamente desahuciados.

Cajasur Córdoba-Amenábar Zarautz

Al Cajasur Córdoba de Balonmano le aguarda un partido esencial en su lucha por la permanencia. El plantel cajista se medirá este sábado en el IDM Fátima (20:00 horas) al Amenábar Zarautz, rival directo que necesita tanto -o más- los puntos que habrá en juego. La dolorosa derrota firmada la pasada jornada ante el filial del Barça dejó sensaciones muy contradictorias. Por un lado, el equipo que entrena Jesús Escribano realizó una notoria primera mitad. Sin embargo, el nivel ofrecido después del receso propició un tanteador abultado en contra (37-24). Además, el Bordils y el Teucro puntuaron añadiendo un dramatismo mayor a la zona baja.

Y es que desde el Alarcos Ciudad Real -octavo con 19 puntos- hasta el antepenúltimo de la tabla -el Ciudad de Málaga con 16- figuran siete clubes que podrían meterse en problemas. Los granates poseen 17 restando un tercio de competición, lo que les permite estar actualmente fuera de peligro. De hecho, los malacitanos, el propio Zarautz -penúltimo al sumar 9- y el ARS Palma del Río -solo 4 en su casillero- se encuentran en descenso. A ellos habría que agregar a un Teucro que disputaría la fase de descenso con 16. Así pues, el triunfo se antoja clave para dejar muy herida a una escuadra que perdió la semana anterior 26-27 contra el citado Ciudad Real.

Escribano aseveró que su rival “está siendo víctima de la gran competitividad de la categoría y de la mala suerte”. El preparador consideró que “tanto en defensa como al contraataque va bien, con una defensa contundente aunque no con mucha envergadura, y una portería aceptable más la velocidad a la contra”. El punto débil de los vascos reside en el ataque, parcela donde “han perdido mucho con alguna ausencia respecto al año pasado” y viviendo de lo que logran “Xabat Olaizola y los dos extremos”.

Uno de los objetivos señalados en rojo por el míster se focalizó en ser “dinámicos y fluidos”. Para alcanzar dicho sistema de juego pidió “buscar a los laterales en carrera y a los extremos para evitar caer demasiado por el centro y sucesión de golpes francos”. Escribano, que tendrá la seria duda de Aitor Gómez por una infección vírica, volvió nuevamente a valorar el factor casa. “Hay que exhibir la línea que estamos demostrando en Fátima porque, incluso en los partidos en los que no nos fue bien como local, siempre fuimos nosotros mismos y así estamos sacando muchos puntos”, apuntó.

Pabellón: IDM Fátima. Hora: 20:00.

Teucro-ARS Palma del Río

El milagro se aleja cada vez más para el ARS Palma del Río. Los de Víctor Montesinos cierran la clasificación con 4 puntos, o lo que es lo mismo, únicamente han ganado dos choques de los celebrados. Esos números tan negativos provocan que el vestuario palmeño pueda descender de manera matemática en las próximas semanas, sobre todo atendiendo a que los adversarios más cercanos están logrando puntos en citas complicadas.

Así fue precisamente la que tuvo el cuadro cordobés hace una semana ante el Balonmano Torrelavega en El Pandero (28-34). El tanteador, aunque pueda arrojar una superioridad notoria de los visitantes, no reflejó lo que ocurrió verdaderamente en pista. Los hombres de Montesinos disputaron cada balón para no distanciarse demasiado del potente adversario. La aparición de Carlos González y Alejandro Plaza y el buen hacer de José María Martín bajo palos demostraron que el ARS no va a bajar los brazos.

Los andaluces visitarán este sábado el Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra (20:30 horas) para medirse al Condes de Albarei Teucro. El empate ante la Unión Deportiva Sarriá (27-27) dejó a los gallegos en puesto de fase de descenso con 16 puntos, circunstancia que pretenden hacer buena derrotando a los últimos para meter presión al resto de equipos. La igualdad reseñada obliga a los hombres de Luis Montes a no dejarse sorprender por los sureños.

El técnico advirtió que el Teucro “tiene una plantilla de calidad con jugadores que han competido en máxima categoría”, aunque irán “a pelear”. Los pontevedreses sufrieron “bajas importantes y lesiones”, lo que no les lastró para continuar en su lucha por la salvación. Montesinos subrayó “las variantes defensivas, con una 6-0 intensa y agresiva en el bloque central, alternándola con 5-1 donde Cristopher en el avanzado que llega a todo”. También valoró el papel de Salazar en portería, la efectividad de Poveda y Moyano en los lanzamientos y el “desborde y descaro” de Dzokic y Samuel.

No arribarán en el mejor momento físico, sobre todo al ejecutar “pocas sesiones y tener algunas lesiones y jugadores con molestias”. No obstante, deseó que su club se hiciera “fuerte atrás, estar duro en sus acciones individuales tanto con sus lanzadores como con los 1x1 de los citados Cristopher, Dzokic o Samuel”. En la parcela ofensiva deberán “elaborar y ser más profundos y peligrosos en acciones previas a la ejecución para romper su defensa”.

Pabellón: Municipal de Deportes de Pontevedra. Hora: 20:30.