Un tanto polémico deja sin un empate al Córdoba Futsal

Estuvo cerca, pero no pudo ser. El Córdoba CF Futsal no pudo arañar nada positivo de su desplazamiento a tierras gallegas. Los de Maca, en lo que fue su tercer encuentro consecutivo a domicilio, cayeron (3-2) ante el Pescados Rubén Burela, nuevo líder de la 2ª División que tuvo que fajarse de los lindo para doblegar a los de Maca. Los cordobesistas, pese a empatar la contienda en dos ocasiones, vieron como un polémico tanto de Matamoros en las postrimerías de partido dio al traste con el excepcional trabajo previo. Pese a lo adverso del marcador, los ribereños continúan a tan solo dos puntos de la zona de fase de ascenso.

La gran imagen mostrada por los de Maca en el primer acto no evitó que los blanquiverdes se marcharan por debajo en el luminoso al ecuador de choque. Tras unos primeros minutos donde la falta de ocasiones fue la tónica predominante, el canterano Pitero adelantó a los gallegos en el 10’ de juego. El tanto, pese a lo que se pudiera pensar, no amilanó a los de Maca, que empataron dos minutos después. David Leal, tras asistencia de su hermano Manu, batió a Edu con un buen disparo cruzado con la zurda.

Todo hacía indicar que las tablas campearían al tiempo de descanso, pero un error puntual en la salida de balón permitió a Lucho poner, nuevamente, por delante al plantel naranja. Como en encuentros anteriores, cualquier mínimo desajuste cordobesista era penalizado de la forma más cruel: con el gol. Injusto resultado para marchar a vestuarios.

Como si de un calco del inicio de partido se tratara, los hombres de Maca corroboraron las buenas sensaciones en Vista Alegre. Serios, ordenados y más que intensos en la presión. Solo faltaba el gol. Y ese llegó en el 29’. Koseky empató la cita, dejando una recta final de encuentro más que emocionante.

Cuando las tablas parecían el resultado más justo, una jugada bañada por la polémica permitió a Matamoros poner el que a la postre sería el definitivo 3-2. El jugador local pudo hacer falta a Cristian al empujar el cuero desde prácticamente la línea de gol. Sea como fuera, el tanto a falta de poco más de un minuto para la conclusión del partido dejó sin poder de reacción a un Córdoba CF Futsal que mereció mucho más en Burela y que debe ya pensar en el próximo compromiso liguero. Tras medirse de forma consecutiva al primer y segundo clasificado, el Manzanares FS, tercero tras la disputa de la jornada 12, visitará Vista Alegre el próximo sábado 8 de diciembre (18:30 horas).

Pescados Rubén Burela 3 – Córdoba CF Futsal 2

Pescados Rubén Burela: Edu, Luisma, Pope, Renato y Vargas (cinco inicial). También jugaron Lucho, Porto, Juanfran, Matamoros, Pitero y Elder.

Córdoba CF Futsal: Cristian, Cordero, David Leal, Manu Leal y Keko (cinco inicial). También jugaron Koseky, Pakito, Lolo Jarque y César.

Árbitros: Miguel Velasco, F. y Miguel Velasco, R. (C. Castellano – Leonés). Mostraron cartulina amarilla a los blanquiverdes Koseky y Cordero.

Goles: 1-0 Pitero (10’) 1-1 David Leal (12’) 2-1 Lucho (18’) 2-2 Koseky (29’) 3-2 Matamoros (38’)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 12ª jornada de 2ª División disputado en el Polideportivo Vista Alegre de Burela ante 600 espectadores.