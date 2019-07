El sueño olímpico de dos cordobesas

El 24 de julio del próximo año arrancarán los Juegos Olímpicos de Tokio, la principal cita del deporte mundial de cada cuatro años. Dos deportistas de la provincia estarán previsiblemente en esta cita, la tiradora baenense Fátima Gálvez y la judoca Julia Figueroa. Curiosamente, todavía está por ver que compita algún deportista masculino de la provincia, algo que siempre ha ocurrido desde 1984 en Los Ángeles.

Fátima Gálvez, de 32 años tiene, salvo sorpresa, el billete en el bolsillo, pues hace menos de dos meses dio a España dos plazas en tiro al plato, una en la prueba individual y otra en equipos mixtos. Por tanto se da por hecho que la Federación la inscribirá en los Juegos. Gálvez está además ahora en su mejor momento desde que arrancó en 2017 el nuevo ciclo olímpico, pues entre los pasados días 23 de junio y 3 de julio obtuvo tres medallas internacionales, un oro y un bronce en los Juegos Europeos y un bronce en el Mundial.

La baenense acudirá sus terceros Juegos con la intención de luchar por una medalla, tras ser quinta en 2012 en Londres y cuarta en 2016 en Río.

Reflexiva

Fátima asegura que «todavía estoy asimilando que estoy clasificada, así que no soy muy consciente de ello. Además todavía no ha acabado esta temporada, así que ni me ha parado a pensar en que es lo que he conseguido en este último mes y medio. El año que viene voy a cambiar mi mentalidad con respecto a los anteriores Juegos, pues no me conformaré esta vez con entrar en una final. Ya lo que quiero es una medalla. El éxito de la medalla viene primero cambiando la mentalidad. Luego saldrá o no pero por la actitud que no sea».

Julia Figueroa no tiene todavía la plaza asegurada pero sí muy encarrilada. Las cinco medallas internacionales seguidas que ha logrado en los últimos cuatro meses (un oro, dos platas y dos bronces) le han dado una importante cantidad de puntos en el ránking que serán a buen seguro definitivos. Un hito para ella fue el bronce en los Juegos Europeos de Minsk del pasado mes de junio, su primer podio en una gran competición. Actualmente ocupa la décima plaza en el ránking mundial y la sexta en el olímpico, por lo que solo un desastre, quizás en forma de una grave lesión, podría dejarle fuera de los Juegos Olímpicos cuando se cierren las plazas, en mayo del 2020.

Figueroa, de 29 años, recalca que «aunque solo queda un año para los Juegos y tengo la clasificación encarrilada, todavía queda el segundo de clasificación que es el más importante. Quiero clasificarme matemáticamente cuanto antes y estamos centrados en eso, en seguir igual de bien que ahora para asegurarme el puesto lo antes posible».

En principio parece complicado que haya más deportistas femeninas el próximo verano en Tokio. La gimnasta plata olímpica Lourdes Mohedano no podrá repetir al retirarse tras su podio de Río. Complicado lo tendrá la atleta Carmen Romero, ya que abandonó las combinadas, modalidad en la que llegó a ser campeona de España, y en la que ahora mandan atletas más jóvenes. Tampoco podrá viajar a Japón la juvenil Raquel Montoro, que acaba de debutar con la selección de voleibol, pues este equipo no tiene ninguna opción de competir en los Juegos, debido a su bajo nivel deportivo.

Lo que está por ahora en entredicho es la presencia masculina cordobesa en Tokio, al menos en cuanto a deportistas se refiere.

En atletismo, el vallista Javi López lo tendrá muy difícil el próximo año, al tener a varios nacionalizados por delante por marcas.

En baloncesto, el pívot del Real Madrid Felipe Reyes anunció hace dos años su retirada de la selección y no parece que en 2020, ya con 40 años, se eche atrás en su decisión.

En fútbol, el extremo Alfonso Pedraza formó parte de la selección que logró el oro y el billete olímpico en el pasado Europeo sub 21. Sin embargo, a Tokio solo podrán ir tres jugadores mayores de 23 años y Pedraza, que el próximo año cumplirá 24, será uno de los muchos que optarán a esos tres puestos. Para empezar, al menos siete jugadores de los campeones continentales pelearán por esos tres lugares y algunos con más peso en la sub 21 que el de San Sebastián de los Ballesteros. Por ello tendrá que destacar bastante la próximo campaña en el Betis para ganarse un lugar en el conjunto de los Juegos.

El balonmano no contará previsiblemente con ningún jugador de la provincia, Carlos Molina lleva varios años sin ser convocado por la selección, pero sí podría tener un técnico, César Montes. El entrenador cordobés, formado como jugador y técnico en La Salle, entró en el cuerpo técnico de la selección en el pasado junio y podría ir a Tokio, si se mantiene en el equipo y España se clasifica. La selección de balonmano, tras perder su primera oportunidad en el Mundial, podrá todavía clasificarse el próximo año en el Europeo, habrá una plaza en juego, o en uno de los grupos del Preolímpico.

Rafa Lozano

En boxeo estará Rafael Lozano como seleccionador nacional, pues tiene ya púgiles clasificados. Lozano participó en tres Juegos como boxeador, logrando una plata (2000), un bronce (1996) y un diploma (1992).

En kárate, el palmeño César Martínez es un habitual en las competiciones internacionales como componente del cuerpo técnico. Sin embargo, suele acudir a las competiciones de base y a las absolutas pero de segundo nivel, por lo que a día de hoy no viajaría.

Un jugador que acaba de decir adiós al sueño de ser olímpico es Javier de Juan, pues la selección de rugby 7 se quedó fuera en el Preolímpico, celebrado este mismo mes.

El palista Carlos Machado intentará clasificarse el próximo año para estar en los Juegos por segunda vez, ya que participó en los de Londres del 2012. Sin embargo, su mayor problema es el bajo ránking internacional que tiene, la consecuencia lógica de prodigarse poco en las competiciones individuales del circuito mundial. Además, para ir al Preolímpico tendría que ser en 2020 uno de los dos primeros españoles del ránking mundial y ahora mismo es el tercero al ocupar el puesto 232. Por delante tiene a Álvaro Robles (56) y Jesús Cantero (159).

Tampoco viajarán a Japón el jugador de voleibol Fran Ruiz, la selección está fuera de la lucha por las plazas olímpicas, y Camilo Puertas que destaca a nivel internacional en pruebas de duatlón y triatlón pero no en la modalidad olímpica.