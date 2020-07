Un sueño celeste en Marbella: capítulo final

El fútbol lucentino puede volver a saborear la Segunda B cinco años después si el CD Ciudad de Lucena consigue doblegar este sábado al Betis Deportivo en la gran final del play off de ascenso, que se va a disputar en el Marbella Football Center de la ciudad costasoleña. El decisivo choque se jugará a partir de las 22 horas y podrá ser seguido en directo por los aficionados a través del canal de pago de televisión Footters, así como por Radio Marca Córdoba y Radio Armonía.

En la temporada 2006-07 fue el desaparecido Lucena CF el que ascendía a la categoría de bronce del fútbol español de la mano de Nene Montero tras doblegar en tierras cántabras al Noja y ahora puede ser la plantilla de Dimas Carrasco la que pase a la historia.

Tras eliminar al Xerez Deportivo FC la pasada semana, los ánimos en el seno del cuadro lucentinista están por todo lo alto. Aún cuando a priori se da por favorito para el ascenso al filial del Real Betis por la gran potencialidad de su plantilla y por haber sido campeón del grupo 10 de Tercera División, las prestaciones del Ciudad de Lucena son tan fuertes que nadie debe menospreciar sus posibilidades de conseguir el triunfo, que es imprescindible para el ascenso, por cuanto el empate sería suficiente para que los béticos alcanzaran la gloria merced al mejor coeficiente particular en el ciclo liguero.

A las 10 de la mañana del sábado la expedición del Ciudad de Lucena partirá hasta Marbella nuevamente con el respaldo de los componentes de la Peña Marea Celeste y se concentrarán en un hotel de Puerto Banús.

Dimas Carrasco va a poder disponer de todos sus jugadores a excepción del lesionado de larga duración Sergi Valls, siendo importante la recuperación del delantero Maero, que tuvo que ser sustituido ante el Xerez por unos problemas musculares que ya ha superado.

De esta manera, el once titular que ponga en liza el técnico astigitano del Ciudad de Lucena no variará sustancialmente del expuesto ante el Xerez. No obstante, cabe la posibilidad de que el canterano Alberto García esté disponible para reemplazar a Mario Hernández en el lateral derecho de la defensa, mientras que el pichichi Javi Henares podría ser en esta ocasión de la partida inicialmente. Le preocupa la situación física de algunos de sus jugadores, pero Carrasco subraya que tiene "buenas sensaciones" ante esta final.

Tanto el presidente del Ciudad de Lucena, Jorge Torres, como los concejales de Deportes, Alberto Lora, y de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno, comparecieron en rueda de prensa para apelar a la prudencia en caso de ascenso, advirtiendo a la afición que está prohibido celebrarlo, como es habitual, en la fuente del Recinto Ferial para evitar masificación de personas en estos momentos de máxima alerta por el coronavirus.