Shimizu, nominado al premio a mejor jugador joven del mundo

El japonés del Córdoba Patrimonio de la Humanidad Shimizu es uno de los diez dominados a los premios del periódico digital especializado Futsalplanet.com en la categoría de mejor jugador joven. En estos premios se encuentra también nominado el cordobés Carlos Barrón (Palma) en la categoría de mejor portero.

@futsalplanet97 Awards 2019

Best Young Player in the World: nomineeshttps://t.co/l5yKKmOziv pic.twitter.com/thNCwUl9CB