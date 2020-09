Schwartzman echa a Nadal de Roma

El millar de aficionados que hoy podrán acceder por primera vez a la central del Foro Italico no tendrán la oportunidad de ver en acción a semifinales al último campeón del torneo Rafael Nadal. El tenista argentino Diego Schwartzman se impuso al número 2 mundial en un pletórico partido por 6-2 y 7-5 y cortó su racha de victorias tras casi siete meses sin jugar por el coronavirus.

Nadal había ganado a Schwartzman en las nueve ocasiones que se habían enfrentado antes, pero era consciente del muro que se encontaría al otro lado de la red y la lucha que le esperaba. Un partido de desgaste y mucha pelea. Después de dos partidos casi perfectos ante Pablo Carreño y Dusan Lajovic, el tenista mallorquín ha quedado fuera del Masters 1.000 de Roma donde defendía el título y buscaba su décima corona. La preparación para Roland Garros ha quedado cortada. "Son las cosas que pueden pasar cuando llevas tanto tiempo si jugar", valoró Nadal tras su derrota.

Schwartzman ya le dio un susto en Roland Garros del 2018 cuando le arrebató un set y se puso un break arriba, antes de que el partido se suspendiera ese día por la lluvia. En esa ocasión, como este viernes en Roma, las condiciones de la pista, húmeda y pesada, no permitía que la bola de Nadal hiciera el daño habitual con el golpe liftado.

Desconcierto

Pero no fueron esas condiciones las claves de la derrota. Schwartzman entró al partido mentalizado a tener su oportunidad y la encontró en el primer set con un juego sólido, fuerte y rápido que le permitió apuntárselo en 47 minutos, haciendo los dos primeros breaks del torneo a Nadal (3-2 y 5-2).

El número 2 y campeón de Roma no encontraba la fórmula para desestabilizar a un rival que disparaba a las líneas, buscaba contrapiés, hacía dejadas mágicas y dominaba desde el fondo de la pista imponiendo su ritmo. Nadal, sudaba a mares y miraba a Carlos Moyà y Francis Roig, sus entrenadores, desconcertado.

El primer servicio de Nadal no le entraba. "Ni un puñetero primero ¿Así cómo gano?", se quejaba. Salvó dos 'brek points' en el primer juego y el quinto, pero en el séptimo Schwartzman le rompió por tercera vez el saque. La alarma se encendía. Nadal pudo hacer 'break' en el siguiente, pero Schwartzman se lo devolvión en blanco. Aún se rompieron Se dos veces más el servicio hasta que Schwartzman cerró el partido on una volea de derecha para lograr su primera victoria ante Nadal. Su grito de "Bien!" resonó en unas gradas vacias por una victoria merecida y aplaudida desde el bando de Nadal.

Scwartzman cortó la racha de Nadal en Roma y se apuntó a la semifinal en la que se enfrentará al canadiense Denis Shapovalov que derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-2, 3-6 y 6-2.

El enfado de Djokovic

Mientras, Novak Djokovic continua en el Foro Italico su transición a la tierra batida tras jugar la gira de cemento estadounidense que finalizó con su expulsión en el Abierto de Estados Unidos por darle un bolazo a una jueza de línea. El número 1 mundial no se verá seguro ya con Nadal al menos hasta una hipotética final en París. "En Roland Garros todos sabemos quien es el favorito", había dicho el tenista serbio sin conocer la derrota de Nadal horas después.

Djokovic volvió a jugar un partido con muchos altibajos y errores que le obligaron a ganarlo en el tercer set (6-3, 4-6, 6-3) ante el alemán Dominic Koepfer (97 mundial). Cometió 338 errores no forzados y solo aprovechó 6 bolas de rotura de las 21 que dispuso. Por eso volvió a enervarse y, en un momento de tensión, rompió su raqueta lanzándola al suelo, por lo que fue amonestado el juez de silla.

"No es la primera ni será la última raqueta que rompo. Lo hice en el pasado y probablemente lo haré de nuevo. Es la manera de liberar mi rabia. Se que no es el mejor mensaje y lucho por no hacerlo, pero cuando pasa, pasa", valoró Djokovic tras el partido.

Djokovic jugará su undécima semifinal en Roma este domingo ante el noruego Casper Ruud (34 mundial) que derrotó al italiano Matteo Berrettini (8) por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-5). El tenista serbio ha conquistado el título en el Foro Italico en cuatro ocasiones anteriormente (2008, 2011, 2014-15).