Saura: "Me siento muy orgulloso del camino"

Las últimas horas han sido un carrusel de sensaciones para Alberto Saura (Murcia, 1995). Recibió la llamada de la selección española absoluta por primera vez en su carrera profesional y se preparaba para debutar la semana que viene contra Portugal. Sin embargo, la crisis del covid-19 obligó a la Federación a aplazar el doble duelo ante el combinado luso y suplirlo, en una rápida operación, por otro rival. Y no uno cualquiera. El próximo día 5 de noviembre, Saura se convertirá en el primer internacional de la historia del Córdoba Patrimonio de la Humanidad enfrentándose en el Pabellón de Las Rozas ante la multicampeona Brasil. Un debut formidable.

-¿Había sido internacional en categorías inferiores de la selección?

-Sí, lo fui alguna vez sub-17 y sub-19. Hace ya ocho años que no jugaba y es la primera llamada de la absoluta. Las cosas habrán cambiado muchísimo.

-¿Sabía que estaba el seleccionador el sábado en Vista Alegre? ¿Se esperaba la convocatoria?

-No me lo esperaba. Sé que el seleccionador ve partidos y sabía que iba a venir pronto a Córdoba, pero tampoco creo que viniera a verme a mí, ni mucho menos. Obviamente vino a ver el partido y a ver a jugadores que puede convocar. Era inimaginable que pudiera llevarme.

-Vaya, una sorpresa total.

-Este fin de semana lo teníamos libre hasta hoy (por ayer), pero yo decidí quedarme en Córdoba y no ir a mi casa porque las cosas no están muy bien (pandemia) y necesitaba descansar, estar tranquilo unos días sin viajar. El lunes le propuse a Shimizu ir al gimnasio para recuperar un poco y no estar tantos días parado. Justo al llegar me enteré de la noticia y me puse muy nervioso. Le decía a Shimi con gestos y pocas palabras, porque no entiende mucho, que me habían convocado con la selección. Y nos pusimos los dos muy contentos.

-¿Coincidió con Shimizu en el filial de ElPozo Murcia?

-No, no llegué a coincidir con él pero nos llevamos muy bien. Competimos por el mismo puesto pero es una competencia sana. Compartimos minutos y el equipo lo agradece porque Shimizu tiene un gran nivel.

-¿ElPozo fue su primer gran momento a nivel deportivo?

-Sí, en ElPozo fue cuando empecé a jugar en categorías superiores. Es cierto que con Cartagena estuve con 15 y 16 años entrenando con el primer equipo, el Reale Cartagena que entrenaba Fonseca. Esos fueron mis inicios.

-Y con Josan González estuvo unos cuantos años en ElPozo.

-Sí, con Josan estuve tres años y medio y ganamos una Liga.

Alberto Saura, en la entrevista con Diario CÓRDOBA | A. J. GONZÁLEZ

-¿Cuánto influyó la figura de Josan en el banquillo del Córdoba para fichar por este club?

-Por supuesto, siempre lo digo. Fue el 90 por ciento de mi decisión el hecho de que un entrenador que conoces y que te conoce tan bien…Eso al final me decidió a venir a Córdoba. Pero también valoré el proyecto del club. Es un club en crecimiento, ambicioso. Córdoba como ciudad y como club respiran fútbol sala. El club está avanzando a una velocidad rapidísima. No solo influye la gente que trabaja en el club sino toda la gente de Córdoba que está muy implicada con el equipo. Es una maravilla para el fútbol sala.

-¿Le han contado cómo es el ambiente con 3.500 personas en Vista Alegre?

-Sí, es una lástima. Llevo una espina clavada porque cuando jugamos en casa los 400 que acuden parecen muchísimos más. No puedo imaginarme cómo se pondrá Vista Alegre cuando dejen entrar a tantísima gente. Estoy deseando verlo.

-Su comienzo ha sido bueno, cinco goles en cinco partidos.

-Desde la pretemporada estoy rindiendo a buen nivel. Me encuentro bien físicamente y al final eso es gracias al equipo y a la plantilla que tenemos. Estamos siendo muy competitivos y eso ayuda. Le doy las gracias a todos mis compañeros. Estamos compitiendo muy bien y está dando sus frutos.

-¿A qué cree que se debe que en los últimos años no haya estado más que uno en cada club?

-Como siempre digo, las cosas no son fáciles. En UMA Antequera estuve siete meses lesionado. No me da cosa decirlo. No tenía apenas ofertas de Primera y O Parrulo se interesó en mí cuando atravesaba una racha negativa en Italia. Decidí ir allí porque me llevé a mi amigo Chemi y todo salió bien. En apenas dos años todo ha cambiado. Eso se lleva con mucho trabajo y mucho sacrificio.

-Plantó una semilla que ahora da sus frutos.

-Por supuesto. Es muy difícil llegar a la selección. Cada uno sabe lo que luchó y peleó para llegar ahí. Me siento muy orgulloso del camino. Ha sido muy difícil y nadie me ha regalado nunca nada.

-¿Cómo fue la experiencia en Italia con el Imola?

-El juego es parecido a España pero su cultura es muy diferente. A nivel de afición, de gente y de los pabellones, que no tienen nada que ver con los de aquí. Es diferente. España tiene la mejor liga del mundo. Italia está muy bien pero para vivir la experiencia y nada más.

-¿Por qué hay tantos jugadores españoles que se van al extranjero?

-Es un poco de todo. Hay gente que va por vivir la experiencia, gente que va por circunstancias personales y otros que se van por cuestiones económicas. Se suele decir que en Italia los equipos pagan más. Pero es una mezcla de diferentes factores.

Alberto Saura, en la entrevista con Diario CÓRDOBA | A. J. GONZÁLEZ

-¿Cuál es su objetivo en el Córdoba Patrimonio?

-No me gusta ponerme cifras de goles. En la presentación dije 18 goles porque comparaba con el año pasado, cuando marqué 13 goles cuando faltaban 7 partidos. Pero es igual. Da igual los goles que marques si el objetivo grupal del club no se cumple. Cuantos más goles marque el club estará más cerca de sus objetivos. Pero eso pasa con cualquier compañero. El fútbol sala es un deporte colectivo, no individual.

-¿El club debe conformarse con pelear por la permanencia o ve mimbres para aspirar a algo más esta temporada?

-Pienso que sí puede aspirar a más, pero tampoco podemos poner las expectativas tan altas para que al final…Es un club joven de solo siete años de vida. Primero tenemos que puntuar lo máximo posible, amarrar la permanencia y entonces empezaremos a valorar otras cosas como meternos entre los ocho primeros y cumplir objetivos diferentes. Este año la liga está muy igualada y puede pasar cualquier cosa.

-¿La llamada de la selección es un reto, es más presión o es un estímulo?

-Es una motivación más. No me va a influir en nada para jugar con mi equipo. Simplemente lo haré con una motivación extra de saber que estoy en la mente del seleccionador. Eso motiva a cualquier jugador. Tendré ese plus.

-¿Cree que los rivales le mirarán ahora con lupa?

-Uf, eso suelen decir, no lo sé. Es un premio grande pero queda mucho por demostrar y por trabajar. Mi techo no ha llegado todavía. Espero poder alcanzar todo lo que me proponga. Pero con sacrificio, lucha y entrega.

-¿Qué le están pareciendo Córdoba y los cordobeses? ¿Cómo Se encuentras en la ciudad?

-A mi familia y a mis amigos siempre les digo que he estado en muchos sitios pero nunca he estado como en Córdoba. Y no es solo por lo que me está pasando a nivel deportivo. Hablo a nivel de ciudad, de estar bien con uno mismo. Córdoba es una ciudad maravillosa, increíble. Es la mejor ciudad en la que he estado, no me importa decirlo. Y me da mucha pena que por culpa de la pandemia no se pueda disfrutar tanto de ella. Da gusto pasear por el Puente Romano, por la Mezquita o por la Judería. A ver si pasa pronto el covid y se puede ver con más profundidad.

-¿Le saludan en la calle o aún es un poco anónimo?

-Sigo siendo un poco anónimo. Hay gente que sí me conoce. El otro día iba con Shimizu y nos pararon dos o tres veces. Pero no siempre. Los sábados, cuando hay mucha gente, nos paran más. Pero más por Shimizu, que lo ven japonés y dicen ‘mira, el japonés que juega en el Córdoba’.

-¿Esperaba cómo funciona el club y ver a tanta gente siguiéndolo?

-Una de las cosas que más me sorprendió al llegar fue, estando con Manu Leal sentados antes de empezar un partido, vi que había muchas mesas para los periodistas. No sé cuántos periodistas habrá en cada partido pero al menos 15. A nivel de repercusión social y en redes sociales es un factor muy grande para el club.

-¿Qué tal con Manu Leal? ¿Le ayudó en su adaptación al club?

-Desde el primer momento que se supo que venía a Córdoba me escribió un mensaje ofreciéndose para todo lo que necesitara. Es una gran persona y es un gran capitán.

-¿Cómo ve las estructuras que está creando el Córdoba Patrimonio?¿Ve cimientos para que esté peleando por cotas mayores en unos años?

-A este ritmo de crecimiento diría que sí. Pueden pasar muchas cosas pero las cosas se están haciendo muy bien. Lo que lleva a que un club crezca es la gente que le sigue. Y aquí la ciudad está muy comprometida con el fútbol sala, le gusta, se respira fútbol sala. En unos años este club va a ser grande si sigue con este crecimiento. Y así lo espero.