Santiago Echevarría gana el Open Ciudad de Córdoba

Santiago Echevarría venció en el Open Ciudad de Córdoba Copa Albolafia de golf, disputado a lo largo de dos días en el Real Club de Campo. En uno de los finales más disputados que se recuerdan, Echevarría se impuso gracias a su mejor hándicap de juego tras empatar con Susana Granados al finalizar los 36 hoyos de la competición. Ambos firmaron el par con 144 golpes en la clasificación en Primera categoría (disputada en la modalidad medal play, o sea hándicap por golpes).

Resultaron decisivos los dos últimos hoyos. Echevarría firmó el par con un largo putt de birdie en el hoyo 17, que le permitía salir líder en el 18. La joven Susana Granados firmó entonces el mejor golpe del día en la salida del hoyo final y se dejó una razonable opción de birdie que podía haberle dado el triunfo. Sin embargo al final venció Echevarría. Josema Ortiz (+3) quedó tercero con el mismo resultado que Manuel Moreno.

En segunda categoría, (disputada en la modalidad stableford por puntos, al igual que en tercera), Asunción Moreno consolidó la gran ventaja obtenida con su vuelta del sábado. Acabó liderando (80 puntos) con una vuelta final cercana al par que hizo imposible la remontada de José Ayerbe (74 puntos) e Ignacio Cabrera (69), segundo y tercero, respectivamente, tras firmar ambos dos notables tarjetas en la jornada dominical.

La emoción de la primera categoría se superó con creces en tercera, donde tres golfistas acabaron empatando en cabeza con 70 puntos. El orden del hándicap deshizo el empate, quedando ganador Javier Lozano, por delante de Rafael Larrea y Anabel Moreno.

El torneo, celebrado con el patrocinio de la Diputación, Imdeco y Covisa, cerró su cuadro de honor con los premios especiales, que no eran acumulables: Javier Carrere (ganador scracht), Perla Sebastián (mejor dama), Harry Cullen (mejor supersénior), Ignacio Solano (mejor principiante) y Carmen Crespín (mejor infantil).

Echevarría: "Es bonito despedir la presidencia ganando"

El ganador del Open reconoció a la salida del green del hoyo 18 que “ganar otro año también habría sido bonito, pero es especial haber ganado en esta edición, en la que me despedía como presidente del club (finaliza su mandado en unas semanas). Ha estado muy reñido, porque Susana (Granados) ha jugado fenomenal. Si ella mete el último putt hubiese ganado ella. Y aún así he tenido que meter un putt de casi cinco metros en el último hoyo. Son las cosas del golf. Sinceramente me da pena haberle ganado, pero lo bueno es que a ella le quedan muchos años de golf como a otros jugadores de cantera que tenemos y que van a darnos muchas alegrías”.

Susana Granados mezcló al final la satisfacción del gran fin de semana de juego con el regusto amargo de haberse quedado tan cerca del triunfo: “Estoy satisfecha, porque creo que lo hecho bien. Podría haberlo hecho mejor, pues la oportunidad ha sido muy buena. Espero que el año que viene salga mejor. Me alegro por Santi (Echevarría), que es su último año como presidente. El sábado jugué muy bien y era difícil repetir a ese nivel el domingo. Pero me he ido agarrando al campo porque había hoyos que parecía que se perdían las opciones y sin embargo pude llegar con muchas posibilidades al último green”.