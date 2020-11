Rocío Gracia: "Marcar goles no me obsesiona"

El Cajasur Deportivo Córdoba logró el pasado fin de semana un valioso triunfo frente al Cádiz (3-0) en su regreso, ocho meses después, a Vista Alegre. El conjunto de Juanma Cubero, dirigido provisionalmente por Rocío Funes en la banda, encadenó su segunda victoria del campeonato, lo que le vale para ser colíder del subgrupo 3B de la Segunda división de fútbol sala, empatado a puntos en la cabeza de la tabla con el Atlético Torcal y el propio Cádiz.

Rocío Gracia fue pieza capital de aquel encuentro con dos de los tres goles del equipo cordobés y este miércoles, en declaraciones remitidas por el club, puso en valor la victoria ante el Cádiz, ya que "no era un partido fácil, ellas venían en primera posición y mucho más rodadas". Gracia aseguró que "después de diez días de cuarentena lo notamos", aunque finalmente "conseguimos sacar adelante un partido muy serio y muy trabajado". Para la jugadora del Deportivo Córdoba la victoria ante el Cádiz fue "merecida" y se mostró "contenta" por ello.

"Los goles no me obsesionan"

El año pasado Rocío Gracia logró 23 goles, aunque para esta temporada 2020-21 no se pone una cifra como objetivo. "Trataré de estar al pie del cañón mientras las lesiones me respeten", dijo, aunque aseveró que "marcar goles no es algo que me obsesione, otras veces también los doy para otras compañeras".

Su misión es "sumar arriba" y seguir aportando para el Deportivo Córdoba "siempre que el cuerpo aguante". Gracia está "muy contenta y muy a gusto con mi rendimiento", así como "encantada de seguir sumando temporadas y aportando".

Además, asume su papel de veterana en el vestuario cajista, aunque apela al compromiso colectivo. "La responsabilidad siempre recae en cada una", indica, ya que "el club ha hecho un buen trabajo con los fichajes". Rocío Gracia ha valorado que "el compromiso y la responsabilidad de las que han venido facilitan un poco más los entrenamientos y los partidos". Por eso, el "peso de la temporada" no recae en ninguna jugadora en concreto, sino que está "bien gestionado". "Las recién llegadas se están adaptando rápido al equipo, entre todas tenemos que sacar adelante los partidos pese a las bajas", afirmó.

"El equipo está animado"

Gracia dijo que "el equipo está animado, el vestuario está bien y queremos seguir trabajando" de cara al "muy importante" partido del sábado (15.45 horas) en Ceuta. "Si puntuamos otra vez los ánimos irían un poco más arriba", ya que "veríamos de otra manera la mala racha que llevamos fuera de nuestra pista", indicó.

Será un encuentro complicado no solo por la entidad del rival, sino también por lo que supone el desplazamiento hasta la localidad del norte de África entre autobuses y barcos. "El año pasado nos costó sacar el partido allí, ahora nos medimos a un rival que ha descansado en la anterior semana y nosotros viajamos con muchas ausencias", lamentó la jugadora cajista. Será "un duelo complicado" aunque "tenemos que conseguir los tres puntos sí o sí" con la misión de "afianzar la dinámica, que es bastante buena". "Solo pensamos en sacar adelante el choque, ir recuperando bajas y volver a coger la racha positiva", finalizó Rocío Gracia.