La RFEF presenta un paquete de medidas anticrisis

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha presentado este mediodía un paquete de medidas sociales y económicas para ayudar al fútbol español, ante la crisis generada por el COVID 19. Estas acciones han sido detalladas a los presidentes territoriales, a través de una videoconferencia, y tienen el objetivo de aportar tranquilidad en un momento muy difícil, convirtiéndose en un apoyo fundamental para este deporte.

Rubiales ha explicado que con estas iniciativas se pretende garantizar la viabilidad de los clubes, así como el pago de salarios, para lo cual, la RFEF se compromete a destinar 4 millones de euros para los clubes de fútbol no profesionales, con el fin de que puedan pagar los sueldos de jugadores y jugadoras y técnicos en este período de suspensión.

Este avance de tesorería se podrá devolver en 2 temporadas sin intereses y podrán acceder a la misma los clubes de Segunda División B; Tercera División; Primera y Segunda y Segunda B de Fútbol Sala y Primera y Segunda División Femenina de Fútbol Sala. También se ofrecerá ayuda puntual a los clubes de fútbol femenino del Programa Élite que acrediten dificultades económicas.

Además, ha propuesto una línea de crédito preferencial, de un mínimo de 500 millones de euros, para todos los equipos de Primera y Segunda División a través de un crédito sindicado. Para ello, invita a la Liga y a los clubes, si están interesados, a participar en estas negociaciones, con las principales entidades de crédito del país.

Servicio de psicólogos y fisioterapeutas

Junto a estas medidas, también hay otras de tipo social. De esta manera, la Federación va ofrecer un servicio de psicólogos y fisioterapeutas de la Federación como apoyo al ámbito sanitario y asistencial, y reitera la posibilidad de utilizar el Hotel Residencia de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, como centro hospitalario. En esta línea, Rubiales ha anunciado la intención de crear una entidad destinada a la investigación en el deporte, aportando una cantidad económica cada temporada comunicada al CSD y COE, donde podrán colaborar clubes, patrocinadores, federaciones, deportistas etc…

El presidente ha querido recordar que la Federación ha tomado, desde el primer día, medidas en todos los ámbitos. Así en el estrictamente deportivo, la RFEF decidió suspender las competiciones de su competencia desde el primer momento. Así, ha adelantado que serán reanudadas, una vez se pronuncien en ese sentido las autoridades sanitarias y gubernamentales, de manera gradual, para evitar el estrés físico y psicológico de jugadoras y jugadores.

Aplazamiento de deuda

Respecto a las medidas económicas, además de las anteriormente avanzadas, Rubiales ha explicado que la Federación contempla el posible aplazamiento de la deuda con futbolistas generada por el período de inactividad por el COVID-19, garantizando el 100% del salario de jugadores y jugadoras, siempre previa negociación con sindicatos. Asimismo, ha adelantado también que las nuevas fichas profesionales tendrán una cuota 0 para las dos próximas temporadas en todas las categorías nacionales no profesionales.

Además, la RFEF mantendrá las ayudas comprometidas con los clubes de Primera Iberdrola femenina (500.000 euros anuales por club) y Reto Iberdrola (100.000 euros anuales por club) inscritos en élite; los clubes de Segunda división B (entre 131.400 euros y 291.410 euros cada uno); Tercera División (entre 43.900 y 105.000 cada uno); y clubes fútbol sala femenino (700.000 euros en su conjunto).

El presidente se ha comprometido de manera inmediata a poner en marcha las ayudas de la UEFA Solidaridad para canteras de Clubes de Primera División (4.814.658 euros); Segunda División (con la misma cantidad); Segunda División B, por primera vez en la historia (898.736 euros); y Tercera División, también por primera vez (2.311.035 euros)

Antes de finalizar su comparecencia ante los presidentes territoriales, ha incidido en la importancia de la estabilidad laboral para el fútbol, como garante de mantener las competiciones en condiciones de igualdad y paridad. Por ello, ha recordado que cualquier medida adoptada por los clubes en este momento, como los ERTES, deben estar amparadas por el marco jurídico y ha invitado a estudiar caso por caso para evitar sanciones administrativas u otro tipo de problemas posteriormente.

Impacto para los clubs cordobeses

La primera de esas medidas es que “las inscripciones de las licencias de jugadores en los dos próximos años serán gratuitas para los clubs”, por lo que los clubs de Segunda B, que deben abonar por cada jugador unos 3.000 euros, verán ahorrados esos costes. Asimismo, Rubiales ha informado de que se va a hablar “con los sindicatos para que la deuda de los clubs con jugadores y técnicos en este periodo de coronavirus pueda pagarse en un plazo considerable”, para de esta manera “dar respiro a los clubs, que lo van a necesitar”.

También, para afrontar dichas deudas de los clubs ante la crisis, Rubiales ha anunciado “una línea de subvención que va a llegar hasta los cuatro millones de euros”, que se repartirán en función “de la masa salarial” de cada una de las entidades. “Hoy se enviará una circular a los clubs en las que se informará cómo acceder a ese crédito a coste cero y que podrá devolverse en los próximos dos años”, añadió el presidente de la RFEF.

Asimismo, Rubiales insistió en que “la RFEF va a cumplir su palabra". "Todas las subvenciones que tenían que estar pagadas lo están en fecha y en abril tenemos otro paquete a ingresar y los clubs deben saber que van a estar pagadas: todo lo prometido se va a cumplir al cien por cien”, reiteró el presidente del organismo federativo. Puso como ejemplo el proyecto “Cantera con valores”, que hasta ahora recibían los clubs de Primera y Segunda División del fútbol europeo, que ahora también abarcará a los de Segunda B y Tercera, con lo que los primeros podrían ingresar “unos 15.000 euros” y los de Tercera “unos 7.000 euros”, informó Rubiales.

"Hay que acabar la Liga como sea"

Además, también habló el presidente de los expedientes de regulación temporal de empleo, que se están extendiendo principalmente entre los clubs de Segunda B. “Me preocupa”, admitió Rubiales, porque “un ERTE es una cuestión seria, tiene que tener una base juridica, económica y laboral y confio en que todo lo que se haga sea con la maxima precisión para que no haya ningun tipo de problema”, insistiendo de nuevo en esa línea de subvención y financiación de la RFEF a coste cero.

Finalmente, sobre el aspecto deportivo, Rubiales reiteró que “no nos planteamos otro escenario que no sea acabar la Liga”. Para ello, anunció que “hay que llegar al final, sea cuando sea. Tenemos que dar la posibilidad a los clubs que estan abajo de poder luchar y salir de ahí” y descartó que solo hubiera ascensos y no descensos: “Sería tremendamente negativo para el fútbol”, aseveró. Asimismo, manifestó “no podemos fastidiar dos temporadas para arreglar una”. Por lo tanto, reconoció que el escenario que hoy por hoy se plantea es que la Liga pueda terminar en septiembre, después del actual parón liguero.