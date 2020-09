La RFEF inyectará 8 millones a los clubs

La Real Federación Española de Fútbol ha presentado hoy a los clubs de fútbol sala de Primera -categoría en la que milita el Córdoba Patrimonio de la Humanidad- y Segunda División masculina, reunidos en Comité Plenario, el Programa Avance 24, una iniciativa anunciada el pasado lunes por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que supondrá una inyección de hasta 8 millones de euros en cuatro temporadas para estos equipos, según ha informado a través de sus canales oficiales.

El objetivo es lograr los mejores resultados en las Copas del Mundo de fútbol sala de 2021 y 2024, así como en la Eurocopa de 2022, con un programa específico vinculado a la tecnificación de las selecciones absoluta, sub 19 y sub 17, para lo cual la Federación considera imprescindible apoyar a los clubs de fútbol sala.

De esta manera, los clubs de Primera División que se sumen al programa contarán con 60.000 euros fijos, más un variable medio por resultados de 30.000 euros por cada temporada; mientras que los clubs de la Segunda División recibirán 15.000 euros fijos, más un variable por resultados de 7.500 cada temporada.

La RFEF se compromete a aportar un mínimo de 8 millones de euros al conjunto del programa (2 millones por temporada) en el caso de que todos de los clubes participantes en dichas competiciones se adhiriesen al mismo.

Avance 24 tiene ocho ejes básicos. El primero de ellos el de potenciar las selecciones españolas de fútbol sala, pero también incrementar el número de aficionados a este deporte; internacionalizar las competiciones oficiales españolas; potenciar la profesionalización de los jugadores de los equipos de primera y segunda división, así como potenciar sus canteras; facilitar las condiciones óptimas para la disputa de los partidos en las competiciones; profesionalizar las estructuras técnicas y de soporte de estos clubes; e incrementar el número de licencias de fútbol sala, a través de un modelo específico de deporte de base, escolar y universitario.

El Programa tendrá una vigencia de 4 temporadas (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024), y será la RFEF quien apoye financieramente a los clubes que deseen adherirse al mismo de manera voluntaria, contribuyendo estos equipos a conseguir los máximos recursos posibles para la mejora del fútbol sala de élite de España.

De esta manera, se pondrán en común los activos de la Federación y de cada uno de los clubs que se adhieran para gestionarlos conjuntamente, maximizar ingresos y destinarlos a los ejes del programa (derechos de televisión, publicidad en ropa deportiva etc..). No obstante, los clubs que se sumen no tienen por qué aportar la totalidad de los activos, de tal manera que el nivel de participación en el rendimiento económico estará en función de lo que decidan.

La RFEF contribuirá para la explotación conjunta con los derechos de televisión propios y de los que tiene titularidad, como las selecciones absoluta e inferiores, la final de la Copa de S.M. el Rey, la Supercopa, la Copa de España. Además, el nombre de la competición, el balón y los patrocinios de la RFEF vinculados competición, publicidad y rendimientos de escuelas o campus organizadas por la Federación.