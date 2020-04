El reto múltiple de Garnica

Sus circunstancias personales y su trayectoria vital le convierten en un maestro a la hora de relativizarlo todo. Manuel Garnica Roldán (Granada, 1978) es uno de los nombres de referencia del atletismo paralímpico español. Afincado en Córdoba desde hace años, se encontraba en plena preparación para conseguir la marca mínima que le permitiera acceder a los Juegos Paralímpicos de Tokio. "Ahora juego con mis niños", afirma un hombre cuyo expediente deportivo presenta anotaciones brillantes: diploma olímpico en los Juegos de Pekín 2008, cuarto en los Mundiales de Nueva Zelanda 2011 y Lyon 2013, campeón de Europa en Berlín 2019 y protagonista de un tiránico dominio en la escena nacional.

Garnica no pierde, pese a esa capacidad de poner en contexto las distintas realidades, sus convicciones más profundas. "El tema del deporte creo que es un problema que generamos solo la sociedades del primer mundo; no me imagino a mi abuela, que vivió una guerra civil, preocupada por si no podía salir a correr", subraya el atleta.

Lleva media vida en Córdoba, a donde su padre -policía nacional- fue destinado tras pedir el traslado desde Vitoria. A los dos años le diagnosticaron una retinitis pigmentaria, enfermedad degenerativa que va mermando la agudeza y el campo visual hasta desembocar en la ceguera en su fase más avanzada. A los nueve años empezó a aprender el sistema Braille para poder continuar con sus estudios. Jugó al balonmano y al baloncesto antes de enfocarse en el atletismo. Estudió en Madrid y en Córdoba ha hecho su vida.

"No entiendo que la gente se salte el confinamiento poniendo en riesgo a más gente para ser los campeones de su escalera", critica Garnica, que trabaja en la carrera que cursó -es fisioterapeuta en un centro de personas con discapacidad- y sigue cumpliendo metas deportivas. Ahora, en medio de unas circunstancias excepcionales. "Llevamos encerrados un mes y la verdad es que estamos mucho más unidos en familia y haciendo muchas más actividades juntos", dice como punto positivo.

Explica que ha empezado a saltar a la comba con su hijo mayor. "Como cada vez que hay una crisis, se nota más la diferencia de clases y sobre todo imagino que la sufren los niños que en las zonas más desfavorecidas tienen que vivir en piezas minúsculas, mientras los niños de zonas ricas tendrán casas enormes con grandes jardines donde pueden jugar libremente", relata el fondista, que traslada esas diferencias al mundo del deporte: "Los grandes jugadores de fútbol tendrán un gimnasio con todo el equipamiento en su casa y hay otros que tenemos que saltar a la comba".

El futuro de las grandes competiciones -él es un asiduo a las de atletismo- lo ve complicado. "Los eventos deportivos que reportan mayores beneficios económicos se reorganizarán de la mejor forma posible y supongo que a puerta cerrada", si bien todo se supeditará a la aparición de una vacuna contra el covid-19.

Para el deportista, toda la crisis derivada de la pandemia está llevando a reflexiones personales. "Creo que este confinamiento es una oportunidad que tenemos para mejorar tanto a nivel psicológico como físico, porque, aunque parezca increíble, el cambio de rutinas nos está haciendo fortalecernos a otros niveles", dice.

Ha mantenido su rutina laboral durante el periodo de confinamiento, por lo que ha entrenado haciendo "fortalecimiento general" por las mañanas antes de ir al trabajo. "Después, vuelta a casa a estar con los peques y mi esposa y, si las fuerzas lo permiten y el cansancio también, a última hora del día volver a entrenar".

¿Y el futuro? "Cuando todo vuelva la normalidad habrá que hacer algún test en la pista para saber de qué partimos y volver a replantear toda la temporada de cara a los Juegos Paralímpicos del 2021, si es que se celebran", apunta el atleta desde su hogar.