El Real Betis asalta Vista Alegre ante un Córdoba Fustal pretoriano (1-2)

Desde una hora antes del comienzo del encuentro, las dos aficiones intentaron poner un ambiente enorme en el pabellón Vista Alegre, como el de las grandes tardes. En contraposición, tanto el Córdoba Futsal como el Real Betis comenzaron con un ritmo pausado. Los dos equipos hicieron un gran trabajo de análisis previo durante la semana y por ello, estaban muy estudiados. El transcurrir de los minutos iba a determinar sobre qué lado se inclinaría la balance en este partido de play-off que 13 años después volvía a disputarse en el pabellón Vista Alegre.

Todo parecía muy encorsetado, aunque en una disputa aérea en la que fueron Pakito y Koseki por el Córdoba y Keko por el Betis, el balón acabó en los pies del bético, que en un dos contra uno asistió a Burrito para poner el 0-1 en el 3’. Los jugadores del Córdoba protestaron una presunta falta por empujón de César.

Aspecto que presentaron las gradas de Vista Alegre en el partido. CHENCHO MARTÍNEZ

El Córdoba Futsal quería desquitarse del golpe, pero casi se encontró con el segundo golpe bético. Tras un fallo de precisión en un pase en el área cordobesa, Ivi estaba solo con Nono, pero tardó en tomar una decisión. Regateó a Nono pero su disparo salió flojo, suficiente para que Juanra sacara el balón en la línea. Ese susto animó despertó definitivamente al Córdoba Futsal. En el 8’ Jesús Rodríguez se anticipó a Burrito y recuperó la pelota para asistir a Juanra, que intentó empatar con un disparo lejano pero cruzado al palo largo de Cidao. El balón se marchó fuera.

En la siguiente acción Pakito tuvo el empate en boca de gol, pero Cidao tiró de reflejos para impedir el empate. Los jugadores de Maca empezaban a sentirse con fluidez, aunque les faltaba el gol del empate.

Ya transcurrido el ecuador del primer acto los dos equipos se encontraban con tres faltas, por lo que ambos equipos comenzaron a medir su presión para impedir un peligro de caer en bonus.

Al igual que en el partido de la segunda vuelta, el Betis quería hacer daño a balón parado. Así Borja Blanco tuvo el 0-2 con un disparo lejano, pero Manu Leal desvió a córner ligeramente. Acto seguido Borja Blanco volvió a tener una doble ocasión con un disparo casi similar, pero Nono primero y Cordero después, con la cabeza, impidieron el tanto. Tras un nuevo contragolpe bético que Víctor Arévalo no terminó de culminar por la defensa de Manu Leal, el capitán blanquiverde protagonizó otra ocasión clara para los locales. Tras lanzar una cabalgada por el costado derecho, Leal asistió a Keko. El de Luque estaba solo ante Mario Almagro, pero disparó fuera.

El partido entró en una dinámica de ida y vuelta. Así, en un contragolpe lanzado por Burrito dejó solo a Borja Blanco, pero optó por tirar al palo corto en el que Nono puso una mano de reflejos para mandar el balón a córner.

A seis minutos del descanso el Córdoba Futsal ya tenía cinco faltas, por lo que los blanquiverdes debieron medir su entrada. Aunque César cometió una falta sobre Burrito lo que generó un doble penalti para el Real Betis Futsal. Borja Blanco tenía en su pie aumentar la renta para los béticos. Y lo consiguió con gran disparo que fue directo a la escuadra de Nono.

Se complicaba el inicio del play-off para los de Maca. Pese a ello, los jugadores blanquiverdes querían seguir creyendo en sus opciones, mientras que el ambiente en Vista Alegre bajó ciertos decibelios tras el 0-2.

Los de Maca comenzaron a aumentar su ritmo de juego para intentar reducir diferencias y puso hacerlo Lolo Jarque tras una internada de Manu Leal por el centro, pero su disparo se marchó alto. Jarque tuvo que sacar un disparo picado de Víctor Arévalo y acto seguido, tras un saque de esquina, el cordobés pudo marcar con su volea característica, pero entre un defensa y el poste lo impidieron.

Restaba un minuto para el descanso y Nono tuvo que volver a tirar de reflejos para impedir el 0-3 a disparo de Keko.

La segunda parte comenzó con más intensidad que el inicio con un Córdoba Futsal decidido a encontrar un gol rápido. Y lo tuvo Koseky tras una gran jugada de Pakito, pero su disparo acabó en el palo. El Betis contestó inmediatamente con un disparo de Keko tras bajar un balón alto de Borja Blanco. Pero Nono volvió a mostrar su categoría. En la siguiente jugada, Jesús Rodríguez avanzó con el balón tras una disputa y asistió a Manu Leal, que se adentró hasta al área para asistir a Koseky, que se la devolvió a Jesús Rodríguez, pero este último no llegó a conectar con la pelota y al Córdoba Futsal se le iba una nueva ocasión.

Avanzaba la segunda parte y el Córdoba Futsal se encontraba cómodo sobre el parque, pero no tenía fortuna. Por su parte, el Real Betis intentaba contener esos primeros minutos de asedio de los blanquiverdes. Juanra lo intentó de lejos, pero Cidao mandó el balón a córner. En dicha acción, el portero brasileño del Betis hizo otra gran intervención a volea de Jesús Rodríguez.

El bético Ivi hizo acto de presencia en el 27’ casi marca el tercero, pero su disparo se cruzó en exceso. Segundos después el Córdoba Futsal pudo vivir su particular ‘cuarto gol del Liverpool al Barça en Champions’, ya que Burrito sacó de banda rápido y Eric entró solo por el área, pero no llegó a rematar. Un susto que Maca no quería que se repitiera, por lo que los blanquiverdes mantuvieron la concentración. Y siguieron cayendo las ocasiones a modo de disparo lejano por parte de César en el 28’, pero de nuevo Cidao lo impidió con una gran estirada.

El partido tuvo algunos momentos de interrupción que al Córdoba no le sentaban bien. Como sucedió en el 30’, que Tobe remató de tacón un saque de esquina que entre el poste y Nono no terminó en gol.

El partido entró en el último cuarto y el Córdoba comenzó a incrementar su ofensiva. David Leal tuvo un mano a mano con Cidao, pero su disparo a media volea lo despejó Cidao a córner con otra gran estirada. El brasileño estaba en racha y acto seguido, tocó lo justo para desviar un cabezazo de Pakito a córner.

Si Cidao estaba en un estado enorme de forma, el portero local Nono también. Así, el cancerbero local sacó una falta potente de Víctor Arévalo. Y tras esta acción, llegó la gran polémica del choque. Sin balón, Víctor Bellvert le dio un puñetazo a Keko en la garganta. Una acción por la que fue expulsado y en los banquillos se generó un cruce de reprimendas que terminó con varias amarillas. Ahora el Córdoba Futsal tenía dos minutos para maquillar el resultado. Pero Cidao estaba ahí, para impedir los goles blanquiverdes. Así le sucedió a César, Manu Leal y Cordero en cuestión de un minuto. El exportero del Caja Segovia fue el mejor de los verdiblancos en esta segunda parte.

Faltaban cinco minutos para el final y David Leal ya se enfundó la camiseta de portero para que el Córdoba comenzase a jugar de cinco. Y comenzó a obtener sus frutos. Tras una mano cometida por Burrito fuera del área, César encontró un hueco entre la barrera y Cidao para recortar distancias y encender el Vista Alegre para llevar un empate que supondría la prórroga.

El jugador del Córdoba Futsal César consuela su compañero Catiti. CHENCHO MARTÍNEZ

De nuevo con juego de cinco y tras una elaborada jugada, Koseki pudo empatar tras un potente disparo, pero Cidao llegó a tiempo, nuevamente, para mandar el balón a córner. El Betis no consiguió cerrar el partido y ahora debía contener las acometidas cordobesistas. Aun así, los béticos querían cerrarlo cuanto antes a través de su pívot Eric, por el que comenzaron a pasar las acciones de los visitantes. El catalán pudo sentenciar en el 37’ a la media vuelta, pero se estiró Cordero para impedir el tercero visitante.

Los béticos intentaron presionar la salida de cinco de los blanquiverdes, pero aun así terminaron defendiendo en su área. Jesús Rodrígue pudo empatar a un minuto del final, pero su disparo cruzado se fue a la base del poste de Cidao.

En el último minuto el Córdoba Futsal lo intentó, pero la falta de precisión y las prisas impidieron que tuvieran al menos una última oportunidad para empatar. Pese a la derrota, el público supo recompensar a los jugadores de ambos equipos por el espectáculo ofrecido en un partido de la talla de un play-off de ascenso a Primera División.

Ahora la eliminatoria se traslada al pabellón Amate de Sevilla y el Córdoba Futsal intentará ahora darle la vuelta a la eliminatoria para intentar mantener el sueño del ascenso. Por falta de entrega y compromiso no será.

Córdoba CF Futsal – Real Betis Futsal (1-2)

Córdoba CF Futsal: Nono; Jesús Rodríguez, Pakito, Manu Leal, Koseky. También jugaron David Leal, Keko, Cordero, Lolo Jarque, Catiti, Juanra y César.

Real Betis Futsal: Cidao; Keko, Borja Blanco, Víctor Arévalo, Rubén Cornejo. También jugaron Tobe, Eric, Burrito, Jorge Bellvert, Víctor López, Ivi y Borja González.

Goles: 0-1 (3’) Keko; 0-2 (14’) Borja Blanco; 1-2 (36’) César.

Árbitros: García Ribera y Simón Benet (C. Catalán). Amonestó por los locales a Lolo Jarque, por doble amarilla, al final del partido, David Leal y, Cristian, así como a los visitantes Burrito, Tobe, Borja Blanco, Mario Almagro (ps), Borja González

Incidencias: encuentro disputado en el pabellón Vista Alegre ante unos 3.500 espectadores (lleno). Antes de comenzar, el presidente del Córdoba CF Futsal, José García Román, recibió un homenaje por parte de los empleados y colaboradores del club cordobés. También acudieron al partido unos 50 aficionados del Real Betis.