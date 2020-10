Raquel Montoro inicia su reto más crucial

La principal referente del voleibol cordobés actual, Raquel Montoro, afrontará a partir del próximo domingo su próximo reto que no será otro que su estreno en la Superliga, la máxima categoría de este deporte. Su primera campaña en la élite la afrontará en el IBSA CV CCO 7 Las Palmas, más conocido en los mentideros de este deporte como el Olímpico de Las Palmas. También disputará la segunda competición europea, la CEV_Challenge Cup, que arrancará para su nuevo club en noviembre con un duelo ante las holandesas del Sliedrech Sport.

Raquel Montoro seguirá en Las Palmas batiendo récords de precocidad, pues iniciará la Superliga sin haber cumplido todavía los 18 años, edad a la que llegará en noviembre. Montoro ya hizo historia en enero del pasado año al convertirse en la primera cordobesa capaz de debutar con la selección absoluta. Ahora iniciará su primera liga en una competición profesional.

Montoro se formó en las canteras del Salesianos y el Adecor. Posteriormente se fue a Soria para formar parte de la selección nacional permanente de menores, ciudad en la que jugó hasta la pasada temporada.

La jugadora cordobesa recuerda que aceptó la oferta del Olímpico porque "me gustó bastante. Es un club con gente muy agradable que me ha recibido muy bien".

Todo no ha sido felicidad en la vida deportiva de Raquel Montoro de los últimos dos años, pues viene de estar nueve meses de bajar por una tendinitis rotuliana. Pese a ello asegura que ya está bien y que el confinamiento "me vino bien para completar la rehabilitación de la rodilla y centrarme solo en eso".

Pese a su lesión no se ha perdido ninguna de las últimas convocatorias de las selecciones, pues compitió en el Europeo absoluto del pasado verano y desde entonces no ha vuelto a jugar este equipo nacional. El Preuropeo, si no se suspende, supondrá el nuevo reto de la selección en la próxima Navidad y de Raquel Montoro, que sueña con volver a vestir la camiseta de España.

Mientras, Raquel Montoro va a iniciar un curso deportivo intenso "con dos partidos a la semana cuando llegue la competición europea". "Voy a notar el hecho de jugar en una competición con jugadoras mucho más veteranas que yo, pero para eso ya tengo en mi equipo a gente con más experiencia que me está ayudando y no para de darme consejos. Así todo es más fácil", concluye.