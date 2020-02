Rabensteiner y Galicia vencen en Jaén y son los nuevos líderes

El italiano Fabian Rabensteiner (Trek Pirelli) ha demostrado que ha llegado fuerte a la Andalucía Bike Race Caja Rural Jaen, pues se ha impuesto en solitario en la segunda etapa, la primera en línea. Segundo ha acabado Daniel Geismayr (Centurion Vaude) y tercero Leandre Bouchard (Cycles Ote), después de un sprint final de un grupo de cinco perseguidores. En la categoría femenina, la misma tónica, pues ha ganado la española Claudia Galicia (Megamo Factory) tras marcar un gran ritmo desde el inicio y entrar en la meta en solitario. Le han seguido, a una cierta distancia, Katazina Sosna (Torpado Südtirol) y Eva Lechner (Trinx Factory).

Dos cordobeses lideran las clasificaciones tras la disputa de la segunda jornada. Azahara Pozuelo venció en máster femenino y manda en la general de su categoría, al igual que Juan Pedro Trujillo en máster 40. Víctor Manuel Fernández es el mejor cordobés en la categoría élite al ocupar ayer la 26ª plaza y encontrarse en el puesto 25º de la clasificación general.

Un trazado complicado

La segunda etapa presentaba un trazado de 71,9 kilómetros y 2.190 metros de desnivel positivo, con cuatro ascensiones y bajadas destacadas por Sierra Mágina. Y no defraudó, pues los bikers impusieron un ritmo muy alto desde el principio.

Un ritmo alto

El grupo de cabeza impuso un ritmo alto. Pronto se agruparon bikers de la talla de Fabian Rabensteiner, Daniel Geismayr, Leandre Bouchard, Hans Becking (Racing Marconi Project’s), Tiago Ferreira (Racing Marconi Project’s) o Francesco Failli (Cicli Taddei), el líder tras el primer día de carrera después de ganar la etapa prólogo. Los intercambios en las posiciones delanteras fueron constantes en los dos primeros ascensos y descensos, hasta que en el kilómetro 40, pasada la subida más larga del día, en el pico Almadén, Rabensteiner se vio con fuerzas y atacó dejando al resto de rivales.

Como si de una contrarreloj se tratara, el italiano no aflojó y aunque se cayó en la última bajada, se impuso en solitario en la meta situada en La Salobreja, con casi dos minutos de margen sobre sus perseguidores, una ventaja que le sirvió para enfundarse el maillot de líder. También sufrió una caída sin consecuencias el tres veces vencedor de la prueba, Tiago Ferreria, que llegó a meta a dos minutos del grupo perseguidor.

Fabian Rabensteiner declaró en la meta que “ha sido una etapa dura. En la primera subida todos queríamos estar delante. Ha sido difícil, pero me he sentido muy bien y he cuidado siempre de estar en las cinco primeras posiciones. En la última parte de la ascensión más larga estaba delante y vi que tenía un pequeño hueco sobre los perseguidores. Allí es cuando he dado el máximo y he podido llegar solo a la meta. Será muy bonito vestir el maillot verde. Veremos qué pasa en las próximas etapas”.

Clasificaciones:

Categoría masculina:

1. Fabian Rabensteiner (Trek Pirelli) 03:01:36.

2. Daniel Geismayr (Centurion Vaude) 03:03:33.

3. Leandre Bouchard (Pivot Cycles Ote) 03:03:34.

Clasificación General:

1. Fabian Rabensteiner (Trek Pirelli) 04:03:06.

2. Francesco Failli (Taddei) 04:04:47.

3. Ben Zwiehoff (Centurion Vaude) 04:05:16.

En la categoría femenina, la prueba siguió una tónica muy similar. La catalana Claudia Galicia salió decidida a imponer su ritmo y ganó con una clara superioridad.

En el inicio se formó un grupo que se fue estirando, ya desde la primera subida. En el paso por el kilómetro 20, Mariske Strauss (Postnl Bafang Racing) y Galicia rodaban en cabeza, pero ya en el 30, la ciclista del Megamo puso una marcha más y se fue en busca de la etapa y del liderato en la general. Por detrás, Katazina Sosna y Eva Lechner llegaron juntas a meta, después de dejar ir a Claudia Galicia. Prefirieron mantener su ritmo teniendo en cuenta que aún quedan cuatro etapas maratón por disputar.

Reacciones

Claudia Galicia aseguró tras acabar que “me he sentido bien. He salido tranquila. Íbamos en un grupo y he visto que a ese ritmo de subida iba bien. Al final me he ido escapando haciendo mi etapa. Es verdad que en la primera etapa creo que me regulé más que ellas pero ha valido la pena porque hoy me he encontrado muy bien. La etapa me ha encantado y la he disfrutado mucho. Quedan cuatro días, esto es muy largo, pero solo con ganar una etapa con las chicas que hay creo que ya me puedo dar por muy satisfecha”.

Clasificaciones:

Categoría femenina:

1. Claudia Galícia (Megamo Factory) 03:35:20.

2. Katazina Sosna (Torpado Südtirol) 03:39:41.

3. Eva Lechner (Trinx Factory) 03:39:41.

Clasificación General:

1. Claudia Galicia (Megamo Factory) 04:54:28.

2. Eva Lechner (Trinx Factory) 04:57:09.

3. Lea Davison (USA) Cycling Twenty20) 04:58:36.

Podium Elite Women | STAGE 2



1. Claudia Galicia - Leader

2. Katazina Sosna

3. Eva Lechner#ABR2020 #AndaluciaBikeRace pic.twitter.com/TnVACI6cJ4 — Andalucía Bike Race (@AndBikeRace) February 26, 2020

El jueves, salida desde Andújar

La tercera etapa de la Andalucía Bike Racey Caja Rural Jaén volverá a servir de día de transición entre las provincias de Jaén y Córdoba. Repetirá uno de los trazados míticos de la prueba andaluza con 69,8 kilómetros y 2.119 metros de desnivel positivo, con un recorrido muy parecido al de la pasada edición. El comienzo de la etapa transcurrirá por la vega del río Guadalquivir, cruzando Marmolejo hasta la Ermita de la Virgen de la Cabeza por La Centera que antecederá a un tramo que no se olvidará y que destaca por su diversión: la bajada de los Caracolillos, la subida de El Madroño y el descenso de Camino Viejo hasta la meta. La etapa arrancará en Andújar a las 10.00 horas, estando prevista la llegada del ciclista sobre las 13.35 horas en la misma localidad jienense.

Vea las clasificaciones de la prueba.