¿Quién les va a mover ahora de su trono?

Que es el mejor equipo de la Superdivisión de tenis de mesa es un asunto que no admite discusión. No perdió ni un solo partido, derrotó a sus máximos competidores y ofreció una imagen sólida, convincente y brillante: la que se le supone a un campeón. El Real Cajasur Priego no levantó un trofeo en un final apasionante, ni derramó una sola gota de sudor para conquistar un título que obtuvo de un modo distinto a los anteriores. La crisis del coronavirus paró el torneo a falta de seis jornadas y fue la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) la que tuvo que tomar una determinación. Sin sorpresas. "Creemos que ha dado una respuesta correcta", afirmó el director técnico del club prieguense, el histórico Luis Calvo, tras conocer el desenlace.

Con Luis Calvo como entrenador, el Cajasur Priego ha contado con un plantel de jugadores compuesto por Carlos David Machado, Alejandro Calvo, el húngaro Daniel Kosiba y el portugués Diogo Ferreira de Carvalho. Cada cual lo festejó como pudo. Todos en casa, confinados y felices. "¡Ya es oficial! ¡Somos campeones de la Superdivisión por sexta vez! Junto a la Copa del Rey volvemos a conseguir otro doblete histórico para Priego, Córdoba y Andalucía", expresó a través de su cuenta personal de Twitter el capitán, Carlos David Machado, un estandarte de este deporte a sus 39 años. El considerado mejor palista español de la historia vivió un año especial, repleto de sensaciones ambivalentes. Anunció su retirada de la selección española después de más de veinte años defendiendo la roja y se quedó fuera del sueño de los Juegos de Tokio, por el que peleó con una determinación encomiable hasta que fue posible.

La contundencia de la estadística hace estéril cualquier debate sobre la procedencia de la entrega del título de campeón a la entidad prieguense, que ha completado el doblete nacional ya que en el mes de febrero se adjudicó la Copa. También lo hizo en 2012 y 2018.

El conjunto de Calvo comandaba la tabla de la Superdivisión el pasado 9 de marzo con 30 puntos sumados en 16 encuentros, cinco más que el segundo -el Asisa Borges Vall (25)- y seis más que el tercero, el Irún Leka Enea (24). El Priego era además el único conjunto que no conocía la derrota en el momento de pararse la liga, pues sumaba catorce victorias y dos empates. Las dos igualadas se produjeron ante el Universidad de Burgos y el Asisa Borges Vall, en ambos casos por el resultado de 3-3.

Para Jesús Machado, presidente del club, el desenlace de la temporada resultó satisfactorio. El mandatario expresó, tras confirmarse el campeonato, que estaba "muy contento" porque "es una decisión de sentido común", ya que "se había jugado más de un 75 por ciento de la competición y teníamos una gran ventaja”. El rector prieguense resaltó que “la Liga tiene unas connotaciones especiales por el covid-19 y a lo mejor no es el momento para celebrar porque hay muchas familias tristes, pero esto es deporte y hay que seguir; esperemos que pronto se pueda celebrar con nuestra gente en Priego de Córdoba”.

El título liguero es el sexto en la historia del Real Cajasur Priego y el tercero consecutivo, pues ganó anteriormente también en los años 2012, 2013, 2014, 2018 y 2019. La entidad que preside Jesús Machado posee además en su palmarés siete coronas de la Copa del Rey, ganadas en los años 1998, 2003, 2007, 2011, 2012, 2018 y 2020.

En las próximas semanas, la dirección técnica del club comenzará con la planificación de la próxima temporada en la máxima categoría, su bien esta dependerá de los apoyos económicos con los que pueda contar. Por lo pronto, la Federación Española ya ha comunicado que el sistema de competición de la próxima temporada será distinto, con 14 equipos divididos en dos grupos de siete y un play off final para determinar el campeón de Liga. El campeonato le supone el billete para la competición europea, un logro que compartirá con el representante de su sección femenina, el Hotel Museo Patria Chica, que terminó sexto en la Liga Iberdrola. En Priego, el tenis de mesa es el deporte rey.