¿Qué pasa? No sé, dímelo tú

A ti te pasa algo. ¿Y a mí qué me va a pasar? Que sí, que algo te pasa. Que no. Que sí. No sé, dímelo tú. Entre los muros de El Arcángel se viven días extraños. El Córdoba CF no va tan mal, pero tampoco puede decirse que vaya bien. No está donde esperaba, pero no anda demasiado lejos. Amaga con meterse en el jardín de las delicias de los cuatro primeros puestos, pero se ha llevado un buen portazo en la cara cuando ha querido ir un poco más allá.

No se puede culpar a la gente de creer que su equipo va a hacer lo que sus constructores dijeron que haría en verano. Que es lo que, por el peso del escudo -y otros asuntos más mundanos, relativos a la salud financiera-, está obligado a hacer. Pelear por regresar al mapa del fútbol profesional tras haber salido, por deméritos propios y con vergüenza, por su propio pie después de doce años.

Para empezar, debe parecer que le va la vida en ello. Porque eso no fue así, y porque el equipo dio un «petardo gordísimo» -lo dijo el consejero Jesús Coca- ante el Algeciras, la semana estuvo salpicada por los análisis de corte tenebroso y la clásica andanada de críticas: desde fuera y, ojito, desde dentro. «¿Qué pensaría el cordobesista si dijéramos que no pasa nada por perder con el Algeciras?», se preguntó Coca, quien tomó el relevo metiéndole la espuela verbal al equipo de su compañero Adrián Fernández, que expresó su sentir al acusar al grupo de «falta de ambición» y «pasividad tremenda». «Los resultados no están a la altura de la plantilla», zanjó, instando al equipo a «apretar».

Lo de Agné

Dentro de unas horas se podrá comprobar qué percepción tiene el cordobesismo del entrenador aragonés, que se desmarcó del revuelo y acorazó a su equipo. «Si ganamos, el lunes todos contentos, volveremos a hablar de que vamos a por el primero. Y si no ganamos seré el más feo y seguirá el volcán en movimiento. Pero forma parte de la esencia de este deporte», dijo a los periodistas. La clave es el partido ante el Cartagena, que presenciarán desde el palco los jefes del club: el presidente Abdulla Al-Zain y el vicepresidente Mohammed Al-Nusuf.

Agné sabe de qué va la historia. Hace unas semanas, el personal andaba ilusionado -el fútbol es así, uno se entusiasma aunque le falten razones- porque las matemáticas le concedían una oportunidad de codearse con los buenos del grupo cuarto de la Segunda B. El Córdoba entró en el play off. A ver quién nos saca de aquí, se decían los benditos optimistas. Pues lo sacó el Algeciras, que no había ganado un solo partido lejos de su casa hasta que pisó El Arcángel. El Córdoba-Cartagena no es un partido más. El resultado condicionará el mensaje posterior: o estamos o nos empezamos a ir poquito a poco, de este modo tan típicamente cordobesista de ir dejando escapar las cosas mientras reprende a quienes le hacen ver que se le tuerce el camino.

Lo de Maca

«Es la ley del deporte», dejó escrito Miguel Ángel Martínez Maca. En lugar de estar organizando un plan para ganar de una vez un partido, el entrenador del Córdoba Futsal se encontró redactando un comunicado de despedida del club. No se fue, le echaron. El fútbol (sala) también es así. Si no hay victorias, hay despido. «No es un fruto de un calentón, había que mover el árbol», expresó gráficamente el presidente blanquiverde, José García Román, que a estas alturas ha entendido que el romanticismo se queda para las películas y que la competición profesional exige pellejo duro y corazón blindado. El hombre que ascendió al Córdoba Futsal se sentará ahora en la grada, convirtiéndose en un hincha más de un club que atraviesa un momento crítico en la máxima categoría de la LNFS.

¿Por qué sale Maca? La racha de marcadores -tres puntos de 27 posibles, sin victorias en 2020- daba auténtico miedo. El Córdoba, pese a todo, no ha estado ni un solo segundo del campeonato en posición de descenso. Le quedan siete encuentros y con tres victorias estaría salvado. Cuatro de ellos son en el Palacio de Deportes Vista Alegre. Como revulsivo ha llegado Josan González, pontanés que trabajó ocho años en ElPozo Murcia y que aborda su mayor reto profesional entre paisanos. ¿Lo logrará? La semana del parón liguero por la Copa de España le ha venido de perlas para resetear anímicamente a un grupo desconcertado, que ya descubrió que dar buena imagen no alimenta. Todos se han conjurado en el pabellón del Guadalquivir, donde se concentraron tras un obligado exilio de Vista Alegre, invadido toda la semana por un ejército de bailarines retro de toda Europa.

Lo del Adesal (y otros)

No se suele dejar nada guardado Rafa Moreno, entrenador del Adesal, cuando le toca explicar cuál es la realidad del «otro deporte» de Córdoba, ese que pelea por alcanzar categorías máximas con medios cortos y mucha imaginación. No solo para exprimir plantillas confeccionadas con mucho tiento y sin margen de error, sino para gestionar economías de guerra. «Lo extradeportivo es una caja de bombas», dijo refiriéndose a la falta de fondos en su club -y en bastantes más- por el retraso en los pagos de las subvenciones del IMDECO. Donde, por cierto, el presidente Manuel Torrejimeno permanece en un revelador segundo plano. Ha desaparecido de la escena pública.