Prometedor estreno del Córdoba Futsal (0-1)

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad disputó este miércoles su primer amistoso de la pretemporada 2020/21 ante ElPozo Murcia Costa Cálida FS. El conjunto entrenado por Josan González, pese a caer derrotado por 0-1 en Vista Alegre, dejó buenas maneras contra uno de los equipos más importantes del panorama nacional.

El rival para romper el hielo fue de enjundia, nada más y nada menos que una entidad murciana que en octubre peleará en la Final Four de la Copa de Europa en Barcelona. El míster, Diego Giustozzi, con las bajas de Paradynski y Matteus, presenció el positivo arranque de los suyos ante unos blanquiverdes que no pudieron contar con Shimizu, Cristian Ramos y David Leal -aquejados de problemas físicos-, además de Nono Castro, uno de los héroes del ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala que finalmente no integrará el vestuario por motivos personales y laborales.

González, que vivió su debut en el banquillo local, dio la opción desde el inicio a dos de los recién llegados: Alfonso Prieto y Ricardo. Los cordobesistas -portando la camiseta rosa de entrenamiento Givova- empezaron fuertes bajo la batuta de Manu Leal. El capitán firmó las primeras acometidas de una escuadra local muy motivada. No obstante, los visitantes emplearon las bandas -como en el caso de Felipe Valerio- para frenar el ímpetu del Córdoba a base de regates y potentes disparos.

Los anfitriones muestran su prometedor nivel

Pablo del Moral, cumplido el minuto 5, aprovechó un robo de balón para conducir hasta el área y enviar su intentona a la base del palo. Pero no fue la única reseñable, ya que Zelu, de cabeza, y Alberto Saura, tras un gran giro, rozaron el 1-0. Los charcuteros no se dejaron amedrentar y causaron cierto peligro ante la meta de Prieto. El técnico anfitrión, pese a ello, dio la opción a los jóvenes canteranos Joaqui y Pedro que no desentonaron durante sus apariciones.

Ambos equipos, condicionados por la quinta falta señalada, se repartieron las opciones en el tramo final del primer acto. Leo Santana, de hecho, estuvo cerca de inaugurar el electrónico en el 14, pero marró el tanto con todo a su favor. Posteriormente, Saura envió por encima del travesaño un doble penalti que pudo variar el sino de la noche. La última antes del receso se la apuntó Rafa Santos, pero su chut se topó contra el rostro de Prieto.

Marcel desnivela la balanza en favor de ElPozo

La segunda parte comenzó con variación en el tanteador. Marcel efectuó una acción personal que sorprendió a la zaga del Córdoba y al propio arquero. El 0-1 asentó a unos rojillos que supieron gestionar los minutos a su favor. Y a la contra, Cholo Salas pudo aumentar la diferencia a solo 7 de la conclusión. El panorama, por tanto, no resultó el más propicio para intentar la igualada.

Los blanquiverdes, no obstante, jugaron de cinco y pelearon hasta el último suspiro por establecer las tablas. Es más, en el 38, Saura no perforó las mallas al toparse otra vez el palo en el camino de los locales. A falta de 14 segundos, Manu Leal fue quien elevó el esférico sin fortuna por encima de la portería. El debut de Josan, aunque acabó en derrota, permitió vislumbrar un ilusionante horizonte para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

-FICHA TÉCNICA:

0 – Córdoba Patrimonio: Alfonso Prieto, Jesús Rodríguez, Ricardo, Manu Leal y Koseky -quinteto inicial-, Víctor, Boyos, Jesulito, Pablo del Moral, Pedro, Zequi, Joaqui, Saura y Cordero.

1 – ElPozo Murcia: Juanjo, Marc Tolrà, Marcel, Felipe Valerio y Cholo Salas -quinteto inicial-, Carlos Espíndola, Leo Santana, Alberto García, Rafa Santos, Pol Pacheco, Miguelín, Fernando y Darío.

Gol: 0-1 (23') Marcel.

Árbitros: Barrilero Mohedano y Leiva Martínez (comité andaluz). Amonestaron con cartulina amarilla a los locales Alberto Saura y Joaqui.

Incidencias: Partido amistoso celebrado en el Palacio de Deportes de Vista Alegre.