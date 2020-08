Prieto: "Estoy acostumbrado a jugar con presión"

Su incorporación supone una nueva dimensión en una zona crucial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. "Quiero que el equipo tenga una portería de garantías y contribuiré a ello con mis compañeros", dijo en su presentación Alfonso Prieto (Madrid, 1989), un jugador que cumplió el protocolo de presentación oficial en las instalaciones de la empresa Coto. El veterano arquero se refirió a Cristian Ramos y Nono Castro, que "son del club, buenos conocidos de la afición y han hecho cosas importantes", por lo que considera "un reto" el competir para una posición en la que le avalan diez años de experiencia en clubs de primer nivel.

"Estoy acostumbrado a jugar con presión en toda mi carrera, porque he estado con porteros muy competitivos. Va ligada al deporte de élite y hay que saber jugar con ella", dijo ante los periodistas. En ese talante radica una de las razones cruciales por las que el club blanquiverde apostó por su contratación.

"Era para mí un momento complicado porque terminaba contrato y llevaba tres años", indicó Prieto, que admitió que tuvo detrás otros clubs, pero "el interés del Córdoba era grande". "Intercambié impresiones con el presidente y pensé que era un ofrecimiento atractivo, porque a lo largo de mi carrera me he movido por ilusión y Córdoba es un buen sitio para disfrutar del fútbol sala", expresó.

El jugador procede del Levante, en el que ha permanecido desde 2017. En el último curso liguero disputó 16 encuentros y cerró su ciclo como azulgrana en la Fase Final por el título en Málaga, donde su equipo cayó en las semifinales ante el Viña Albali Valdepeñas.

Presentación del portero Prieto. MANUEL MURILLO

"He jugado cosas importantes en Primera División y he estado en clubs con mucha historia, tengo experiencia y a estas alturas no me pesan los nervios porque con 30 años un portero tiene mucho que ofrecer", dijo.

Su carrera la comenzó en el equipo Administración 300, del que pasó al Carnicer Torrejón y al Ríos Renovables Ribera Navarra. En 2013 fichó por el Jaén Paraíso Interior, abanderado del fútbol sala andaluz, y vivió una etapa de esplendor. En 2015 fue pieza clave en el equipo que logró el histórico título de la Copa de España. El Catgas Energía Santa Coloma y el Levante fueron las últimas escalas de su trayectoria.

Como a todos los recién llegados, el factor cancha les resulta un estimulante. "Yo había jugado en Vista Alegre cuando estaba en Segunda B algún amistoso, pero esto fue sorprendente para mí y para todos los equipos que han pasado. Se respira ilusión, ambiente de fútbol sala, y eso gusta", explicó sobre las sensaciones que se experimentan en el pabellón cordobés.

Sobre Josan González se expresó en términos cordiales. "Personalmente no le conocía, pero han sido muchas temporadas contra él desde que estaba en el Ategua, y por supuesto en ElPozo Murcia", manifestó. "Viene con muchísima ilusión y eso se agradece para los que llevamos mucho tiempo", apuntó. ¿Los objetivos? En ese aspecto fue claro. "Tenemos que poner la marca en los 30 puntos cuanto antes porque será una temporada muy dura, ya que los demás equipos también se han reforzado. Yo iría a cerrar matemáticamente la permanencia y después poder hablar de otras cosas, pero hay que ir semana a semana y tener los pies en el suelo", zanjó.