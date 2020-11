El Pozoalbense recupera el camino del triunfo

El CD Pozoalbense volvió a la senda del triunfo frente al Club de Fútbol Femenino Cáceres. Las de Manuel Fernández superaron claramente a la extremeñas por 0-3 durante un encuentro que supieron manejar y sentenciar. Ayaka, Rocío y Natalia Montilla hicieron las dianas de unas cordobesas que estuvieron bien protegidas en defensa por Ana Murga. La portera, otra vez, dejó su impronta en el subgrupo Sur A de la Liga Reto Iberdrola.

La desapacible mañana no pasó factura a las 22 protagonistas. Es más, desde el comienzo se vivió un apasionante duelo en el que ambos equipos se repartieron las ocasiones de peligro. Elena Guerra, en el bando local, obligó a la buena intervención de Ana Murga cumplido el minuto 7. La siguiente en gozar de una oportunidad fue Natalia Montilla en las vallesanas, pero la talentosa jugadora cordobesa no pudo batir a Tatiana. Tampoco lo logró María Marín en el 27 en otra rápida jugada que estuvo a punto de romper las tablas. Las cacereñas procuraron entonces ofrecer algo más de recorrido arriba y Nerea rozó el tanto al transcurrir el 40. No obstante, Ayaka, a renglón seguido, abrió el marcador para el Pozoalbense con un gol de bella factura.

Rocío y Natalia Montilla amplían la renta

Las jugadoras de Manuel Fernández retornaron a la acción de una forma inmejorable, ya que Rocío amplió la renta en el 48. El 0-2 sirvió para templar el duelo y ver a una escuadra pedrocheña bien replegada atrás. El Cáceres, buscando recortar distancias con todo, sumó varias oportunidades reseñables que Murga se encargó de desbaratar. La arquera, en un tiro de Marina y otro de Manoly a la salida de un córner, dejó patente su buen momento de forma. Su participación no quedó ahí y también evitó que la ex blanquiverde Cristi Medina anotara de falta directa en el último tramo.

El equipo del Valle de los Pedroches, muy paciente ante el creciente nerviosismo de las de Ernesto Manuel Sánchez, asestó el golpe definitivo con el tercer tanto de Natalia Montilla. Tres puntos que hacen recuperar la sonrisa al vestuario después de caer derrotadas la pasada semana contra el Granada CF.

Ficha técnica

0 - Cáceres: Tatiana Fernández, Elena Guerra (María Jesús, 81'), Elena Redondo, Puerto (Marina, 46'), Manoly (Barquero, 76'), Marta (Elsa, 69'), Yipsy Ojeda, Nerea Sánchez, Cristi Medina, Judith (Selene, 46') y Andrea.

3 - Pozoalbense: Ana Murga, Rocío, Felicité, Natalia Montilla, Ayaka, Naomie (Victoria Arévalo, 86'), Karla Riley (Inma Herruzo, 63'), María Marín (Sana Guermazi, 63'), Nora, Loba (Evelyn, 86') y Sara (Patri, 71').

Goles: 0-1 (43') Ayaka. 0-2 (48') Rocío. 0-3 (84') Natalia Montilla.

Árbitro: Víctor Pavón Guillén (colegio extremeño). Amonestó con cartulina amarilla a las locales Marta y Elena Guerra y a las visitantes Loba, Sara, Naomie, Roció y Evelyn.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada en el subgrupo Sur A de la Liga Reto Iberdrola disputado en los Campos de Manuel Sánchez Delgado (Cáceres).