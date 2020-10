El Pozoalbense se luce y al Córdoba le falta pegada

Cara y cruz en los amistosos de los dos equipos cordobeses de la Liga Reto Iberdrola. El CD Pozoalbense ganó por 3-0 al Málaga CF Femenino después de un partido muy completo. El Córdoba CF Femenino, por su parte, no pudo contra el El Granadal Figueroa juvenil C y cayó derrotado 2-0.

CD Pozoalbense-Málaga CF Femenino (3-0)

El equipo vallesano midió fuerzas en el Estadio Municipal contra otro de los clubs que formarán en el subgrupo Sur A de la Liga Reto Iberdrola. El choque de favoritas cobró cierto color blanquillo cumplido el 23 gracias a la diana de Felicité Hamidouche, una de las altas que arribaron para este curso. Las chicas de Nati Gutiérrez se lanzaron a por la igualada, algo que no se materializó durante la primera parte.

La plantilla comandada por Manuel Fernández mejoró sus prestaciones nada más volver al terreno de juego imposibilitando cualquier peligro en su área. La seguridad de la arquera Ana Murga, que ya quedó patente en la Copa de Andalucía ante el Córdoba CF Femenino, y el buen hacer de la zaga se convirtieron en argumentos muy sólidos frente a las malaguistas. Además, la calidad de Sana Guermazi elevó la diferencia al 2-0 nada más sobrepasar el minuto 65. Nora de Torres, a poco del cierre, transformó una pena máxima y reflejó la superioridad de un equipo que demostró su potencial.

Lance del partido ante el Granadal Figueroa y el Córdoba Femenino. MANUEL MURILLO

Granadal Figueroa-Córdoba CF Femenino (2-0)

Ariel Montenegro, después del buen papel desarrollado en la Copa de Andalucía, apostó por introducir hasta cinco fichajes dentro del once. Celia Fernández, Nati de Francisco y Ali Muñoz ya participaron en la competición regional, no así Sofía Schell ni Aina Torres que sumarían sus primeros minutos con la elástica blanquiverde. En el banquillo, mientras tanto, también figuraron la extremo Cintia Hormigo y la guardameta Patricia Curbelo, uno de los últimos refuerzos para el presente curso.

La igualdad dentro del verde fue manifiesta hasta el ecuador del primer acto. Yanire estuvo muy cerca de adelantar al Córdoba Femenino con un lanzamiento de falta que se estrelló en el palo. El Granadal Figueroa, entonces, rompió las tablas en el minuto 23 por medio de David Jurado. Este 1-0 no varió hasta el receso a pesar del esfuerzo de una escuadra cordobesista que tuvo como nota negativa la lesión de Ali.

El panorama se complicó todavía más para las de Montenegro en el minuto 55, ya que los locales sumaron otra diana a su favor, en esta ocasión de Manuel Gascón, dejando la victoria prácticamente encarrilada. Las llegadas al área no se sucedieron de la forma deseada y solo la calidad de Cintia por el costado y la profundidad de Schell desde el lateral dieron alguna tímida opción. El resultado, sin embargo, no sufrió alteración y el triunfo quedó en casa para el juvenil C masculino.