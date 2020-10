Polémica por el aplazamiento del duelo liguero Rocasa-Adesal

El Adesal Córdoba de balonmano femenino se ha encontrado con un problema inesperado en estas primeras semanas de la temporada. La celebración de una eliminatoria de la EHF European Cup del Rocasa Gran Canaria ha provocado el aplazamiento del encuentro que ambos conjuntos debían disputar el 17 de octubre en la cancha de este conjunto canario. Hasta ahí todo normal, pero el problema es que el conjunto fuensantino compró los billetes de avión de todo el equipo antes de que se realizara el sorteo de esta eliminatoria y ahora no sabe quién se hará cargo de estos billetes, cuyo coste ascendió a "más de mil euros", según fuentes del Adesal.

El duelo europeo que tiene que afrontar el Rocasa Gran Canaria ante el Westerfiersland tendrá lugar el 17 de octubre a las 16.00 horas en la cancha de este conjunto holandés. En la página web de la Federación Española aparece programado el Rocasa-Adesal para ese mismo día, pero a las 18.30 horas. El Rocasa ha pedido atrasar el partido de liga al 21 de octubre, pero el Adesal se niega al cambio hasta que no le solucionen el problema de los billetes.

A la búsqueda de una nueva fecha

Hay que apuntar que la Federación Española dispone de un fondo para abonar los gastos de billete de avión a cada equipo que juega un partido en Canarias, pero no en el caso de los comprados por el Adesal para el partido del 17 de octubre, ya que no se jugará, pues al disputar el Rocasa competición europea automáticamente queda aplazado por reglamento el encuentro para otro día. Cuando se aplazan estos partidos, la Federación Española abre un plazo para que ambos equipos se pongan de acuerdo en la nueva fecha. Si no hay consenso, la propia Federación es la que termina poniendo el nuevo día y hora del encuentro.

El problema añadido es que precisamente el 24 de octubre, el Adesal tiene que recibir al Morvedre, un rival directo por la permanencia, con lo que al pasarse el partido al 21 de octubre perderá días de descanso.

El presidente del club, Paco Castillo, se queja de de que “con el cambio no sabemos lo que va a pasar con los billetes que hemos comprado". "Además nuestras jugadoras perderán días de descanso, justo antes de medirnos a un rival directo”, subraya.

El entrenador del equipo, Rafa Moreno, asegura que “recibimos el documento con el día y la hora del partido de liga y por eso compramos los billetes de avión". "Nos hemos negado a ponernos de acuerdo en la nueva fecha del encuentro hasta que no nos solucionen el problema de estos billetes”, manifiesta.