Una participación sostenida

El año ya ha terminado para la bicicleta de montaña, la modalidad que más auge ha alcanzado en la provincia en los últimos años. Un total de 19 pruebas, el mismo número que en 2018, han tenido lugar entre los circuitos rali y de media maratón y maratón, siempre hablando de las pruebas federadas de ámbito provincial.

La nota más positiva es que se ha repetido por quinto año consecutivo la tendencia al alza de la participación femenina, si bien es todavía pequeña en relación con la masculina. En 2019 compitieron una media de 19,5 mujeres por carrera, por 18,8 en 2018. Las cinco pruebas del circuito rali resultan vitales a la hora de subir la presencia de las mujeres, pues se caracterizan por ser carreras cortas que se celebran en un circuito cerrado. 37,2 chicas compitieron en cada prueba rali, por 13,2 en las pruebas maratón o de media maratón. Sin embargo, las mujeres representan todavía apenas el 5,8% de los ciclistas que acuden a estos eventos. Azahara Pozuelo ha liderado el ránking de victorias con cinco (Posadas, Priego, Belalcázar, Encinas Reales y Villafranca).

La media de la participación masculina ha sido en 2019 la mejor desde el récord de 408,4 del 2015, al alcanzar un promedio de 313,6, por 301,4 en 2018. Víctor Manuel Fernández ha mandado en la categoría masculina por quinto año seguido al vencer en Fuente Palmera, Cerro Muriano, Castro del Río, Pozoblanco y Montemayor. Además logró medallas nacionales y acudió al Mundial de maratón.

Víctor Fernández al mando

El actual referente del ciclismo provincial asume que «el 2019 ha sido sin duda un gran año, en el que me he consagrado entre los mejores. He estado en el podio de una carrera muy importante como es la Andalucía Bike Race, en la que hay una participación internacional con un nivel altísimo. También acabé en el top cinco del los campeonatos de España de XCO y XCM». Fernández recalca que «logré una medalla de plata representando a la selección andaluza. Acabé muy contento además de poder representar a España en un campeonato del mundo. De cara a la próxima temporada queremos centrarnos un poco más en el XCO sin descartar las vueltas UCI».

Aunque la participación total en las carreras es cada año similar, oscila entre los 6.085 del 2018 y los 6.914 en el último lustro, la media lleva dos años seguidos creciendo, pues de los 276,44 ciclistas del 2017 se ha pasado a los 333,21 del 2019, lejos pese a todo todavía del tope de 418,18 del 2015. Con estas cifras, el calendario está saturado y no da para mucho más. Tras llegarse a las 25 carreras en 2017, en los dos últimos años no se ha pasado de 19, concentradas en su mayor parte entre los meses de enero a marzo y de septiembre a noviembre.

Circuitos consolidados

El delegado provincial de la Federación Andaluza. Manuel Barea, apunta que «tenemos consolidados todos los circuitos que organizamos. El calendario está sobrecargado en las fechas más habituales por lo que no hay cabida para muchas carreras más».

La Guzmán el Bueno continúa siendo el evento estrella de la provincia, pues su última edición la acabaron 2.402 ciclistas, cerca de su récord histórico. Lejos se encuentran la Vuelta a Córdoba (393), la Media Maratón Diario CÓRDOBA (330) y la Rali Cerrobike (302). La prueba que organizan conjuntamente Ciclos Cabello y la brigada militar Guzmán el Bueno se ha consolidado como una referente en el calendario nacional. El 21 de marzo tendrá lugar la próxima edición de la Guzmán el Bueno, pues los más de 3.500 dorsales disponibles los agotó la organización en apenas tres días.

Mientras, la Vuelta a Córdoba cambiará de fecha, al pasar de febrero a octubre, y de formato, pues regresará al original de una vuelta de dos días, tras probar un año con una carrera de un día.