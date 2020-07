El Palacio Vista Alegre, un reino para 800 fieles

José García Román, presidente del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, dio a conocer una peculiar campaña de abonados que contará con 800 carnets de socios simpatizantes, el número de personas que podrán entrar en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. Procurará cubrir con garantías el presupuesto de 800.000 euros previsto.

El presidente blanquiverde atendió a los medios de comunicación este martes para arrojar algo de luz a un tema que preocupa y del que poco había trascendido hasta la fecha.

El máximo mandatario indicó que la venta de abonos supuso “un tercio del presupuesto pasado” y que para el presente curso supondrá un gran “quebranto económico” el no repetir las cifras. Y es que solo se permitirá el acceso a 800 personas en Vista Alegre, una medida ante la que piden “disculpas” a la numerosa masa social que no podrá vibrar en el pabellón. No obstante, García Román deseó que “cambiaran las restricciones para la segunda vuelta” y ofrecieran una cabida superior a la hinchada.

La propuesta para la campaña de abonados estaría en la realización de 800 carnets de socios simpatizantes, cuyo valor se fijaría en 50 euros. Así podrían ayudar al equipo en estos duros momentos y verían reducido a la mitad el precio de las entradas -normalmente de 10 euros cuando no visita las instalaciones una entidad relevante-. De hecho, el presidente recalcó que “lo ideal sería hacer todos los abonos posibles y que los primeros 800 entraran”, pero que no era “lógico” cobrar un servicio que no se pudiera prestar. Al alcanzar el límite estipulado, no se podrán acometer más altas.

El día dispuesto para el arranque de la misma se ha marcado para el próximo lunes 3 de agosto en la sede social del club -situada en la calle José María Martorell, 30-. No existirá una plataforma online para ello, ya que se trata de una “medida excepcional” y que requerirá hacerlo de manera “presencial”. Sobre los abonados que pidieron la devolución de la cuantía económica de los encuentros que no se disputaron el curso anterior, García Román explicó que “si en vez de abono hubiera sido entrada, ya estaba amortizado”, pero que el abogado del club estaba en ello.

Los 800 simpatizantes que pudieran sacar su abono tendrán hasta el viernes de la semana de partido para adquirir su localidad. Si no hacen uso de su derecho, la gente que se haya quedado a las puertas tendrá la posibilidad de acceder. Además, la normativa del curso 2019/20 situaba en un 15% del aforo las entradas a la venta para la afición visitante. En esta ocasión será el 15% de la venta en taquillas. Y el único deseo que reina dentro de la entidad es que “se pudiera hacer una campaña para la segunda vuelta” en caso de salir una vacuna para finales de año.

Ahora atravesarán por una complicada etapa donde la desinfección y las pruebas estarán a la orden del día -entre ellas la toma de la temperatura-. Eso sí, también advirtió que “más medidas que se han tomado desde LaLiga” no se podían hacer y aún así ha sucedido “lo del Fuenlabrada”.

García Román, en lo concerniente al calendario de la competición, aseveró que “la Real Federación Española de Fútbol dispone porque son los que mandan”. Consideraron que “han valido más los criterios de la selección y de los jugadores” y que en general es un calendario “que perjudica”, ya que “durante dos meses los equipos no contarán con sus futbolistas” debido a las concentraciones internacionales. Asimismo se cuestionó sobre si no se podría haber retrasado un poco el arranque -el 5 de septiembre- y no plantarse en enero “jugadas unas 19 o 20 jornadas”. Los clubes de la Asociación, entre los que está el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, creen que están “luchando contra una piedra” en este sentido.

Presupuesto y Unión Futbolística Cordobesa

El presupuesto fijado para la temporada 2020/21 oscilará entre los 750.000 y los 800.000 euros, unos 100.000 euros más que el pasado. Pese a las adversidades, nunca contempló echarse para atrás. “Es una cifra importante en una situación complicada”, reconoció con preocupación. Sin embargo, los ingresos que generen la camiseta y la publicidad que luzcan pueden aliviar las arcas. “En torno a los 200.000 euros se pueden generar y a eso se le suman subvenciones, las vallas y otras formas de sacar dinero”.

De la televisión, por ejemplo, estipuló que serán unos 45.000 euros y auguró que el presupuesto “se ha cuadrado y se sacará adelante”. Los derechos, por cierto, están cedidos a la Liga Nacional de Fútbol Sala en el canal de LaLigaTV, circunstancia que la Real Federación Española de fútbol no reconoce y es “un tema suyo”.

Por último, al presidente cordobesista se le preguntó por la posibilidad de que no pudiera inscribirse a la Unión Futbolística Cordobesa en competición y si afectaría a su grupo y al contrato con la marca Givova. “No tenemos miedo a ello y, con el corazón, mi deseo es que se inscriba. A nadie se le pasa por la cabeza que Córdoba se quede sin fútbol”. Dicha circunstancia sería “un problema relativo” porque la entidad “tendría ropa seguro”.