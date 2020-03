Paco Jémez, claro: los trabajadores son "lo primero"

Directo y sin dobleces."Creo que sería un ejercicio de valentía, seriedad e inteligencia por parte de los clubes si asegurasen los salarios de todos los trabajadores que lo necesitan para llegar a fin de mes. Los jugadores y el equipo técnico lo podemos ir viendo: si se juega, si no... Es otra historia". Palabra de Paco Jémez. El entrenador cordobés del Rayo Vallecano y ex del Córdoba CF se refirió con crudeza a la situación económica que ha provocado la crisis del coronavirus en el fútbol y abogó por proteger a los más débiles. "Es mi opinión personal", recalcó en los micrófonos del programa El Larguero de la cadena SER.

El técnico rayista insistió en que él no pretende cobrar "nada que no haya trabajado". "Estamos hablando de estas circunstancias. Yo no quiero ni un duro que no me haya ganado. Pero creo que hay gente que necesita ese dinero para vivir y asegurar esos sueldos les daría mucha tranquilidad", explicó.

Jémez, criado en el barrio de Levante y en la cantera del Córdoba CF, conoce bien el entramado del fútbol más allá del escaparate de los futbolistas profesionales, cuya realidad económica es distinta. "Yo hablo con mucha gente del club al margen de los jugadores y están inquietos. Los sueldos de esos meses les dan o les quitan la vida. Además, dentro de los presupuestos de un club es pecata minuta. El presupuesto de un club se va en los salarios de los jugadores", declaró en el programa radiofónico.

"Yo creo que nadie va a poner ninguna pega; no creo que nadie se ponga a exigir un contrato entero por algo que no ha trabajado. Yo por lo menos, es algo que no voy a hacer", zanjó.