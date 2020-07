Otro exigente examen para las 'balas verdes'

El equipo Deza Ismabon Racing Team se desplaza hasta Montmeló para la segunda cita del Campeonato de España de Velocidad (ESBK). Parte de la estructura se desplazó directamente desde la carrera de Navarra donde, a pesar de los problemas, pudieron conseguir buenos resultados.



Tras la gran remontada de Ángel Heredia en la segunda manga de Navarra, toda la estructura se llevó una sorpresa, ya que pasó del sexto al cuarto clasificado y de tercero a primero, en la Ninja Spirit, por la descalificación de dos pilotos. De esta manera llega a tierras catalanas con el liderato entre las Kawasaki y con la intención de luchar por los primeros puestos en la carrera.



Guillem Erill correrá en casa, ya que el piloto vive a pocos kilómetros del circuito mundialista. Con muchas ganas de demostrar que puede estar más arriba, irá con la ilusión a tope para desarrollar todo su potencial con su Kawasaki Ninja 600.



El tinerfeño Fran Alonso volverá a un circuito donde no tuvo suerte el pasado año con varias caídas. Después del buen sabor de boca de las dos carreras de la pasada semana, intentará seguir en la buena línea con la que ha comenzado.



De nuevo habrá dos carreras por categoría. El jueves y viernes será turno para los entrenamientos libres, muy importantes ya que el equipo no ha podido tener contacto con el circuito de Montmeló desde el año pasado. El sábado se disputarán las cronos y la primera carrera, para terminar con el warm up y la última carrera el domingo.