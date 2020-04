Coronavirus: Oihana Aldai, de jugadora a enfermera

De defender en el campo -la portería propia- a atacar -al covid-19- desde un centro sanitario. Oihana Adai, jugadora del Club Deportivo Pozoalbense, se ha sumado a la legión de personal de enfermería que se ha desplegado por todo el país para ayudar a combatir esta pandemia del coronavirus.

Con la competición de la Liga Reto Iberdrola suspendida, y con casi nulas posibilidades de reactivación en este curso, la futbolista de 29 años, natural de Aretxabaleta (Guipuzcoa), tomó una determinación hizo pública a través de sus redes sociales.

“Desde hoy este va a ser mi nuevo uniforme de trabajo. Cambio mi indumentaria habitual de medias, guantes y botas por el pijama azul, combinando con EPIs, guantes, mascarilla, gafas y lo que haga falta", indicó Oihana en un comunicado, tanto en euskera como en castellano, en su cuenta de Instagram.

La futbolista del club de la comarca de Los Pedroches subrayó que no podía "quedarse de brazos cruzados en casa" y ratificó su compromiso con la sociedad "vista la situación en la que nos encontramos desde hace unas semanas, con cada día más y más infectados, la sanidad al límite, falta de personal sanitario (y no sanitario que se mueve en el mundo de la sanidad) y el llamamiento para poder cubrir todas esas necesidades.

"Este mes me dedicaré a mi otra profesión, la enfermería", explica Oihana en su mensaje público, en el que afirma que junto con sus "nuevas compañeras" va a "luchar contra esta pandemia".

La ex jugadora de la Real Sociedad, el Éibar y el Zaragoza, entre otros clubs, ha dejado su impronta en el Pozoalbense, que la fichó en el transcurso de la temporada ahora detenida para que fuera una pieza clave en su objetivo de permanecer en la categoría.

El porvenir futbolístico es incierto en estos momentos, aunque Oihana Aldai no descarta un retorno a la vida anterior. La jugadora confiesa estar "esperando que en un futuro no muy lejano pueda volver al verde sabiendo que he aportado todo lo que estaba en mi mano como personal sanitario”. El CD Pozoalbense ha difundido un vídeo en el que Oihana, desde su tierra natal, da consejos sobre cómo luchar contra el covid-19.