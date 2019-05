Nueva victoria de Nadal en Roland Garros

Intenso y concentrado y en un nuevo paseo, Rafael Nadal ha alcanzado la tercera ronda en Roland Garros al imponerse al alemán Yannick Maden por 6-1, 6-2 y 6-4. El campeón del torneo ha aprovechado el sorteo del cuadro que le emparejó en las dos primeras rondas a dos jugadores de la previa para evitar el desgaste en su camino a la final del 10 de junio, cediendo solo 13 juegos.

La diferencia era abismal para pensar que Maden (114 mundial) podría presentar batalla. El alemán, a sus 29 años, jugaba su primer partido en Roland Garros y el 21 en el circuito ATP en el que comenzó su carrera profesional en el 2013. Poco balance deportivo ante el 11 veces campeón del torneo que lleva en 1.132 en su carrera y 81 títulos. Nadal nunca ha cedido un set contra los siete rivales a los que se ha enfrentado en París que venían de la fase previa como Maden o los 21 que se han cruzado en su camino en todos los torneos. Solo uno, también alemán, Dustin Brown, le sorprendió y le ganó en Wimbledon 2015. Maden no estaba en condiciones de imitar a Brown. En Roland Garros Nadal solo ha perdido dos partidos y los rivales se llamaban Robin Soderling (2009) y Novak Djokovic (2015).

Goffin, próximo rival

Lo mucho que aspiraba a conseguir Maden era superar los seis juegos que le había ganado su compatriota Yannick Hanfman en la primera ronda. El primero se lo apuntó después de media hora de juego y con 5-0 en contra en el primer set.En el segundo set Maden mejoró y apuntó dos juegos más, ante un Nadal, relajado, que no forzaba la máquina, para apuntarse la manga en 36 minutos. Y en el tercero tuvo su pequeño premio siendo el primer jugador que rompía el saque a Nadal por primera vez en el torneo, después de 1 hora y 47 minutos, para volver a hacerlo en la siguiente oportunidad y colocarse 4-4 en el marcador. Maden ya tenía un juego más que su compatriota Hanfmann y aunque no ha ganado ningún juego más podía marcharse de la pista con la satisfacción de haber luchado ante el campeón y 11 veces ganador de Roland Garros.

En la próxima ronda, este viernes, Nadal ya tendrá un rival de mayor entidad. El número 2 mundial se enfrentará al belga David Goffin, especialista en tierra, número 29 mundial, que se ha impuesto al serbio Miomin Kecmanovic por 6-2, 6-4 y 6-3. "Ante Goffin no puedo relajarme", ha dicho Nadal que reconocía que en el tercer set ante Madem había bajado su nivel de intensidad. "Me he liado dos veces con el saque, por suerte lo he recuperdo cada vez enseguida. Si de algo me culpo hoy es que no debería haber perdido la intensidad".