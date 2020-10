No lo llaméis milagro

Es inevitable caer en la tentación de hablar del «milagro de Córdoba» cuando hay que contar la historia de un equipo que lleva unos cuantos años derribando mitos y complejos domésticos a base de recetas tradicionales. Sí, esas que todos saben y pregonan en tertulias y barras de bar pero que después, cuando se encuentran con la oportunidad, no son capaces de poner en práctica. ¿Cuántas veces han escuchado que Córdoba posee todos los ingredientes para contar con una representación en una de las grandes ligas profesionales? ¿Cuántos clubs han visto en la capital alcanzando la élite en los últimos años o, más bien, en toda la vida?

Una presencia de un año en la Primera División de fútbol desde 1972: colista y descendido. ¿En Asobal? Nunca, pese a contar con una entidad formidable como el Cajasur Córdoba, esa ‘factoría granate’ que surte de talentos de su cantera a equipos de toda España. En féminas sí lo logró el Adesal, que representa un oasis en La Fuensanta. ¿En la ACB de baloncesto? Jamás, y menos tras haberse dinamitado los últimos proyectos -románticos, alocados y poco realistas- como resultado de guerras vecinales que han derivado en un puñado de clubs en cuarta y quinta división. Esto es lo que ha habido. No se puede culpar a nadie por pensar que lo del fútbol sala y su ingreso en la máxima división del país -la «mejor liga del mundo», según su lema promocional- es una anomalía, una casualidad, una suerte, un milagro.

Y no lo es. Es más cómodo etiquetar como «milagro» lo que en realidad es el fruto de una secuencia lógica, de un plan trazado con sentido común y aceptando que el azar es un factor que existe en el deporte, pero que no conviene abrazar de manera incondicional como guía de un destino. Si lo llamamos «milagro», el beneficiario se descarga de presión porque nadie le puede instar a repetir el éxito. Los milagros se dan, pero no se replican y, en cualquier caso, no dependen de uno. Como mucho, se puede aspirar a merecer que ocurran.

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad no ascendió de milagro, no se mantuvo en Primera de milagro y no ha armado una estrategia de futuro sosteniéndose en hipótesis ni tirando los dados a ver qué sale. Su crecimiento ha sido natural, sin engorde artificial. Su éxito reside en estar a la altura -y más allá- con los medios de los que dispone en cada circunstancia. Ahora es equipo de Primera División, el de más alto rango en la ciudad, y se dispone a abordar su segunda temporada entre los mejores.

La pandemia del covid-19 dibuja un escenario cargado de incertidumbres. La directiva que lidera José García Román -historiador del arte, funcionario, periodista, empresario, ex árbitro de fútbol... y un visionario- ha montado una estructura sólida, ideada para conseguir un efecto inmediato: el afianzamiento en la liga. Los cambios en el sistema de competición añaden picante a un campeonato en el que huir del descenso es la prioridad. El Córdoba Futsal ha reclutado jugadores con experiencia y personalidad para resolver este curso minimizando los riesgos. Sabe lo que quiere y cómo hacerlo. La teoría de las metas cercanas forma parte del ideario de un club que solo promete sobre la base de los hechos. Punto uno: mejorar lo anterior. Y lo anterior fue una permanencia como novato sin tocar ni una sola jornada los puestos de descenso. Ya pueden hacerse una idea de lo que se podrá ver -por la vía que sea- en esta liga 20-21.

Que Córdoba sea una de las plazas grandes del fútbol sala en España es más una aspiración que un objetivo a día de hoy. Saber que podría suceder es, seguramente, un poderoso estímulo en estos tiempos extraños. El Palacio Vista Alegre, el recinto más concurrido de Primera -coleccionó llenos absolutos durante la pasada campaña-, estará semivacío. El club ha solicitado permiso a la Junta para poder ocupar un tercio de la capacidad y llegar a los mil aficionados. Esto supone que menos de la mitad de los abonados que tenía podrán apoyar en directo a su equipo. Todos se han juramentado para salir de esta.

«Aunque los aficionados no estén allí, los jugadores los van a sentir», ha dicho Josan González, el entrenador, uno de esos profesionales cordobeses que labraban su porvenir lejos de su tierra. Ha vuelto para pilotar una aventura extraordinaria, seducido por ese desafío íntimo que impulsa a los auténticos competidores. Puede llegar a donde nadie lo hizo antes. Ese pensamiento ha sido el combustible emocional para un puñado de jugadores que en su día se autodefinió así: «Un grupo de locos que se ponen a entrenar por las noches cuando salen de trabajar». Esa banda de amigos llevó a Córdoba a Primera. El núcleo sigue ahí. Los hermanos Jesús y David Leal, Cristian Ramos, Koseky, Jesús Rodríguez, Cordero... Ahora, con refuerzos, se han propuesto dar un paso más. ¿Quién se atreve a decir que no es posible?