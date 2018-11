Ningún cordobés en la lista de Fede Vidal

El seleccionador nacional de fútbol sala Fede Vidal ha anunciado su lista de jugadores que disputarán los amistosos de la próxima semana, el lunes y el martes, en Castilla La Mancha ante Serbia. A diferencia de convocatorias anteriores, en esta convocatoria no aparece ningún jugador cordobés que dispute la máxima categoría del fútbol sala español.

Por otro lado, hay cinco novedades con respecto a la anterior doble sesión de amistosos ante Rumanía. Se tratan del portero de ElPozo Fabio, los alas Lin (MFK KPRF ruso), Joselito (FC Barcelona) y Adri (O Parrulo) y regresa el jugador del Inter Movistar Pola.

