La Night Running llenará el casco histórico de Córdoba

Este sábado 28 de septiembre llega a Córdoba una nueva edición de la Night Running, la carrera popular de Rock FM en la que también participa la Cadena COPE.

En cada edición la carrera rinde homenaje a uno de los grandes clásicos del Rock, en esta ocasión y, tras el estreno del biopic "Bohemian Rhapsody", la carrera rendirá homenaje a Queen y a uno de los temas que más identifican a la banda británica, "We Will Rock You".

Las inscripciones, agotadas desde finales de agosto, incluyen una camiseta exclusiva, avituallamientos, dorsal y acceso al sorteo de regalos.

Unas 2.000 personas llenarán las calles de Córdoba la noche del sábado al ritmo de los grandes clásicos del Rock, que acompañarán a los corredores en diferentes puntos de la ciudad.

El recorrido, que cuenta con dos avituallamientos, uno en carrera a la altura de la Avenida del Alcázar, y otro en meta, discurre por las principales calles del centro de Córdoba, Avenida América, Gran Capitán, Ronda de los Tejares, Tendillas, Claudio Marcelo, Mezquita Catedral, etc. La salida tendrá lugar a las 21h desde la plaza de las Tres Culturas.

El fin de fiesta estará capitaneado por uno de los locutores estrella de la cadena, Jorge Plané, con el que disfrutaremos de los grandes clásicos del rock, la entrega de premios y el sorteo de regalos entre todos los participantes.